Ajmer News : घर के पास झाड़ियों में मिला युवक का शव, पत्नी के अन्य युवक से अवैध संबंध का शक

पुष्कर। निकटवर्ती कडे़ल पंचायत के डूंगरिया कलां निवासी नंदाराम भांबी (50) का शव उसके घर के पास ही झाड़ियों में पड़ा मिला। मृतक के सिर सहित शरीर के विभिन्न अंगों पर गहरी चोट के निशान मिले। पुलिस ने मौके पर पहुंच शव कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम करा परिजनों को सौंप दिया। मृतक के भाई ताराचंद ने पुलिस को दी रिपोर्ट में नंदराम की पत्नी के अन्य युवक से अवैध संबंध की आशंका व्यक्त करते हुए पुत्र के साथ मिलकर नंदराम की हत्या का आरोप लगाया है। पुलिस ने मृतक की पत्नी पुष्पा, पुत्र कुणाल सहित प्रेमी महेन्द्र खत्री के खिलाफ हत्या के आरोप में मामला दर्ज कर आरोपियों को हिरासत में लेकर अनुसंधान शुरू कर दिया है।