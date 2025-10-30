Ajmer News : घर के पास झाड़ियों में मिला युवक का शव, पत्नी के अन्य युवक से अवैध संबंध का शक

मृतक नंदराम मेघवाल: फाइल फोटो
पुष्कर। निकटवर्ती कडे़ल पंचायत के डूंगरिया कलां निवासी नंदाराम भांबी (50) का शव उसके घर के पास ही झाड़ियों में पड़ा मिला। मृतक के सिर सहित शरीर के विभिन्न अंगों पर गहरी चोट के निशान मिले। पुलिस ने मौके पर पहुंच शव कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम करा परिजनों को सौंप दिया। मृतक के भाई ताराचंद ने पुलिस को दी रिपोर्ट में नंदराम की पत्नी के अन्य युवक से अवैध संबंध की आशंका व्यक्त करते हुए पुत्र के साथ मिलकर नंदराम की हत्या का आरोप लगाया है। पुलिस ने मृतक की पत्नी पुष्पा, पुत्र कुणाल सहित प्रेमी महेन्द्र खत्री के खिलाफ हत्या के आरोप में मामला दर्ज कर आरोपियों को हिरासत में लेकर अनुसंधान शुरू कर दिया है।
पड़ताल में आया कि नंदाराम मेघवाल का पिछले तीन वर्षों से पारिवारिक विवाद चल रहा था। जिसके कारण उसकी पत्नी पुष्पा बेटे कुणाल व परिवार के साथ देवनगर रोड पर तथा नंदराम स्वयं डूंगरिया कलां में अकेला रहता था। नंदराम ने पुलिस थाने में रिपोर्ट देकर पत्नी व पुत्र के खिलाफ परेशान करने तथा जान से मारने की आशंका जताई थी। इसी बीच नंदराम का शव मिला।
सूचना मिलते ही काफी संख्या में ग्रामीण मौके पर एकत्र हो गए। थानाधिकारी विक्रम सिंह भी जाब्ते के साथ मौके पर पहुंचे। मौके पर एफएसएल टीम से जांच करा शव पुष्कर चिकित्सालय लाया गया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार मृतक के सिर पर कान से लेकर ललाट तक, गर्दन पर, दोनों हाथों पर धारदार हथियार से हमला कर गहरे घाव व चोट के निशान पाए गए हैं।
पुलिस को दी रिपोर्ट में नागौर जिले के थांवला थाना क्षेत्र के बासनी गांव निवासी मृतक के भाई ताराचंद की ओर से दी रिपोर्ट में उसकी भाभी पुष्पा का पुष्कर के महेंद्र खत्री के साथ अवैध संबंध होना बताते हुए पत्नी पुष्पा व पुत्र कुणाल पर हत्या करने का अंदेशा व्यक्त किया है। रिपोर्ट में बताया कि बुधवार सुबह उसने माता को फोन किया लेकिन किसी ने नहीं उठाया। इस पर गांव के राजू जाट से पता किया तो नंदाराम का शव मिलने की जानकारी हुई।
डूंगरिया कलां में नंदाराम का झाड़ियों में शव मिला है। मृतक के भाई ने रिपोर्ट में मृतक की पत्नी का महेन्द्र खत्री नामक युवक से अवैध संबंध होने व पत्नी व बेटे कुणाल सहित महेन्द खत्री का हत्या करने का अंदेशा व्यक्त किया गया है। तीनों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है।
रामचन्द्र चौधरी, उप अधीक्षक (ग्रामीण) पुलिस।
