Alwar: हॉस्पिटल में मरीज ने किया सुसाइड, बाथरूम के बाहर इंतजार करती रह गई पत्नी, डेढ़ साल पहले ही हुई थी शादी

Alwar ESIC Medical College Suicide Case: उसकी पत्नी बाथरूम के बाहर खड़ी होकर विजय (पति) के बाहर आने का इंतजार कर रही थी। तभी पति ने खिड़की से कूदकर जान दे दी।

अलवर

image

Akshita Deora

Oct 30, 2025

इस बाथरूम की खिड़की से किया सुसाइड और मृतक की फाइल फोटो: पत्रिका

Youth Died By Suicide: अलवर के एमआइए थाना क्षेत्र स्थित ईएसआइसी मेडिकल कॉलेज की पांचवीं मंजिल पर बने बाथरूम से कूदकर मंगलवार रात को एक मरीज ने आत्महत्या कर ली। बाथरूम के बाहर खड़ी उसकी पत्नी इंतजार करती रह गई। जब पति बाथरूम से बाहर नहीं आया तब उसने इधर-उधर पूछताछ की तभी गार्ड ने बताया कि किसी मरीज ने छत से कूद कर सुसाइड कर लिया है। यह सुनकर मरीज की पत्नी के होश उड गए। मृतक की पहचान विजय कुमार (27) पुत्र कल्लूराम के रूप में हुई है। वह रामगढ़ के डोली खेड़ी गांव का निवासी था। इस मामले में मृतक के परिजनों द्वारा पुलिस को कोई रिपोर्ट नहीं दी गई है।

पत्नी से बोला- बाथरूम जा रहा हूं

वार्ड में मृतक विजय के साथ उसकी पत्नी और दो रिश्तेदार भी मौजूद थे। वह अपनी पत्नी को बाथरूम जाने की कहकर गया। इस दौरान उसकी पत्नी भी उसके पीछे-पीछे बाथरूम तक गई और बाथरूम के बाहर खड़ी होकर उसके बाहर आने का इंतजार कर रही थी। तभी विजय ने खिड़की से कूदकर जान दे दी।

….यों लगाया मौत को गले

पांचवीं मंजिल से छलांग लगाई तो करीब 20-25 फीट नीचे चौथी मंजिल पर गिरा।

फिर सीढ़ी उठाई और भागकर बालकनी की दीवार पर चढ़कर छलांग लगा दी।

इसके बाद पहले लोर पर लगे पाइप के एंगल से टकराते हुए सीधा भूतल पर बने सीमेंट के फर्श पर जा गिरा। पूरा फर्श खून से लाल हो गया।

मानसिक रूप से बीमार था, दवाएं चल रही थीं

मृतक विजय मानसिक रूप से बीमार था। पिछले छह माह से ईएसआइसी अस्पताल में इलाज चल रहा था। मंगलवार को उसने 10-15 गोलियां एक साथ खा ली थीं। जिसके बाद परिजन उसे ईएसआइसी हॉस्पिटल लेकर आए थे।

पहले भी कर चुका था जान देने की कोशिश

बताया जा रहा है कि मृतक विजय इससे पहले भी आत्महत्या का प्रयास कर चुका था। उसकी करीब डेढ़ साल पहले ही शादी हुई थी। उसकी 8 महीने की एक बेटी है। वह फैक्टरी में मजदूरी करता था।

पोस्टमार्टम में मृतक के सिर में पीछे की के तरफ गंभीर चोट व फ्रैक्चर मिला। इसके अलावा दाएं पैर, कंधे और छाती में भी फ्रैक्चर था। उसके शरीर पर कई गंभीर चोटें थीं। चेहरे पर भी चोट लगी थी।

  • डॉ. सिद्धार्थ विजवर्गीय, मेडिकल ज्यूरिस्ट, सामान्य अस्पताल

Published on:

30 Oct 2025 08:42 am

Hindi News / Rajasthan / Alwar / Alwar: हॉस्पिटल में मरीज ने किया सुसाइड, बाथरूम के बाहर इंतजार करती रह गई पत्नी, डेढ़ साल पहले ही हुई थी शादी

