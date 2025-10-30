Alwar: हॉस्पिटल में मरीज ने किया सुसाइड, बाथरूम के बाहर इंतजार करती रह गई पत्नी, डेढ़ साल पहले ही हुई थी शादी

Youth Died By Suicide: अलवर के एमआइए थाना क्षेत्र स्थित ईएसआइसी मेडिकल कॉलेज की पांचवीं मंजिल पर बने बाथरूम से कूदकर मंगलवार रात को एक मरीज ने आत्महत्या कर ली। बाथरूम के बाहर खड़ी उसकी पत्नी इंतजार करती रह गई। जब पति बाथरूम से बाहर नहीं आया तब उसने इधर-उधर पूछताछ की तभी गार्ड ने बताया कि किसी मरीज ने छत से कूद कर सुसाइड कर लिया है। यह सुनकर मरीज की पत्नी के होश उड गए। मृतक की पहचान विजय कुमार (27) पुत्र कल्लूराम के रूप में हुई है। वह रामगढ़ के डोली खेड़ी गांव का निवासी था। इस मामले में मृतक के परिजनों द्वारा पुलिस को कोई रिपोर्ट नहीं दी गई है।