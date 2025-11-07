अजमेर : दिल्ली हाईकोर्ट ने ख्वाजा मोईनुद्दीन चिश्ती की दरगाह में CCTV लगाने के दिए आदेश, मुख्य मजार कैमरे की नजर से होगी बाहर

सिविल न्यायाधीश मनमोहन चंदेल ने 25 सितम्बर को दरगाह कमेटी को परिसर में सीसीटीवी कैमरे लगाने के निर्देश दिए थे। इसी विषय में सैयद मेराज चिश्ती ने दिल्ली उच्च न्यायालय में वरिष्ठ अधिवक्ता छाया सरकार के माध्यम से याचिका दायर की थी। इसमें केंद्र सरकार के अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय, दरगाह के नाजिम कार्यालय को पक्षकार बनाया गया। केंद्र सरकार की ओर से अधिवक्ता अमित तिवारी ने पक्ष रखा।