Human Angle- जरूरतमंदों का ‘दिलराज’, परित्यक्त-विमंदित लोगों की करता है सेवा

राज ने बताया कि अधिकांश विमंदित भटक कर इधर-उधर पहुंच जाते हैं। वह अब तक 16 से ज्यादा प्रभूजी को सोशल मीडिया प्लेटफार्म के माध्यम से उनके घर पहुंचा चुका है। राजस्थान के अलावा बिहार, केरल तक के लोग शामिल हैं। अब तक 6 प्रभूजी का वह अंतिम संस्कार कर चुका है। इसके आश्रम में 40 से 90 साल तक के विमंदित प्रभूजी है। जिनका सुबह से शाम तक नित्य कर्म के साथ नहलाने, खिलाने और दवाई देने तक का ध्यान रखा जाता है। हालांकि अपनी मदद के लिए उसने सात वॉलेंटियर्स भी रखे है। उन्हें 8 से 12 हजार रुपए तक मासिक वेतन भी दिया जाता है।