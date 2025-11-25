राजस्थान के इस जिले के लिए आई बड़ी खुशखबरी, 4700 करोड़ रुपए की लागत से पेयजल संकट होगा दूर

इसके लिए अब रिजर्वायर मोरसागर के नाम से श्रीनगर की पहाड़ियों में बनेगी। इसकी लागत करीब 4 हजार 700 करोड़ रुपए आएगी। इसका वर्क ऑर्डर भी दे दिया। नियत समय में पौने तीन साल में कार्य पूर्ण करेंगे। एक बार बीसलपुर के पानी से भरने के बाद दो साल तक पूरे अजमेर जिले के गांव-कस्बे ही नहीं ब्यावर जिले में भी पानी की दिक्कत नहीं आएगी।