Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

धर्मेंद्र

दिल्ली ब्लास्ट

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

जयपुर

JDA News: जयपुर जिले के 632 गांवों के लिए आई खुशखबरी, JDA के इस फैसले से ग्रामीणों को होगा बड़ा लाभ

जयपुर विकास प्राधिकरण में शामिल हुए 632 गांवों में प्राधिकरण ने डीपीआरसी लागू कर दिया है। अब इन इलाकों में जमीन की खरीद-बिक्री और भवन निर्माण से जुड़े सभी नियम बदल गए हैं।

2 min read
Google source verification

जयपुर

image

Kamal Mishra

Nov 24, 2025

JDA

जयपुर विकास प्राधिकरण (फोटो-पत्रिका)

जयपुर। विकास प्राधिकरण ने हाल ही में अपने अधिकार क्षेत्र में शामिल किए गए 632 गांवों में डेवलपमेंट प्रमोशन एंड कंट्रोल रेगुलेशन (DPRC) लागू कर दिया है। इन नए नियमों के तहत अब इन गांवों में भूमि उपयोग बदलने से लेकर विभिन्न गतिविधियों की अनुमति डीपीआरसी मानकों के अनुसार दी जाएगी।

जेडीए अधिकारियों के अनुसार, नेशनल हाईवे और स्टेट हाईवे के दोनों ओर 500 मीटर तक के क्षेत्र को हाईवे डेवलपमेंट कंट्रोल जोन घोषित किया गया है। इस क्षेत्र में किसी भी प्रकार का निर्माण या व्यावसायिक गतिविधि की अनुमति अब जेडीए द्वारा निर्धारित नियमों के तहत ही मिलेगी।

जमीन के बढ़ेंगे दाम

जेडीए अधिकारी ने बताया कि इस कदम से जेडीए में शामिल हुए इन गांवों में संगठित और योजनाबद्ध विकास संभव होगा। पहले इन क्षेत्रों में निर्माण कार्यों की निगरानी पंचायतों या अन्य स्थानीय निकायों द्वारा की जाती थी, लेकिन अब यह जिम्मेदारी जेडीए संभालेगा। इससे अनियंत्रित निर्माण और अवैध कॉलोनियों पर भी रोक लगेगी। वहीं, डीपीआरसी लागू होने से अब इन इलाकों में जमीन का दाम और बढ़ेगा।

मकान बनाने के लिए लेनी होगी मंजूरी

DPRC में विकास से जुड़े कई मानक तय किए गए हैं। इनमें सड़कों की न्यूनतम चौड़ाई, प्लॉट का न्यूनतम आकार, बड़े और छोटे कस्बों के लिए अलग-अलग नियम और निर्माण से जुड़ी अन्य तकनीकी शर्तें शामिल हैं। अब किसी भी नई इमारत या गतिविधि की मंजूरी इन्हीं मानकों के आधार पर दी जाएगी।

ये इलाके जेडीए में शामिल

राज्य सरकार ने हाल ही में मास्टर प्लान 2025 की समयसीमा पूरी होने के बाद नया मास्टर प्लान 2047 लागू कर दिया। इसके तहत फागी, चाकसू, जोबनेर, शाहपुरा और डूंगरपुर सहित पांच शहरी निकायों को भी जेडीए के विस्तार क्षेत्र में शामिल किया गया है।

बुनियादी सुविधाएं होंगी बेहतर

सरकार का मानना है कि नए मास्टर प्लान और DPRC नियमों के लागू होने से जयपुर के आसपास के इलाकों में सुव्यवस्थित विकास होगा, साथ ही आने वाले वर्षों में इन क्षेत्रों में बुनियादी सुविधाओं का स्तर भी बेहतर होगा।

ये भी पढ़ें

Jaipur: बेशकीमती जमीन के नियमन के खेल में JDA भी शामिल, SC पहुंचते ही बैकफुट पर आया; ऐसे समझें पूरा मामला
जयपुर
jda

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

24 Nov 2025 05:15 pm

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / JDA News: जयपुर जिले के 632 गांवों के लिए आई खुशखबरी, JDA के इस फैसले से ग्रामीणों को होगा बड़ा लाभ

बड़ी खबरें

View All

जयपुर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

कार्यस्थल पर महिलाओं के विरुद्ध हिंसा: आहत और राहत

ओपिनियन

प्लांट-बेस्ड डाइट अपनाने से जलवायु प्रभाव आधा हो सकता है

खास खबर

RBSE Board Exam Date 2026: राजस्थान बोर्ड 10वीं-12वीं का टाइमटेबल जल्द होगा जारी, ऐसे कर सकेंगे डाउनलोड

RBSE Board Exam Date 2026
शिक्षा

जबरन धर्मान्तरण के विरुद्ध गुरु तेग बहादुर जी की अमर शहादत

guru tegh bahadur
ओपिनियन

Holiday: राजस्थान के स्कूलों में 19 और 20 दिसंबर का अवकाश, शीतकालीन छुट्टियों से पहले लगातार 3 दिन बंद रहेंगे स्कूल

जयपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.