Smuggling-मादक पदार्थ का सप्लायर नीमच से गिरफ्तार

क्लॉक टावर थाना पुलिस ने 7 जून 2024 को स्टेशन रोड माल गोदाम के सामने बैग लेकर खड़े 2 संदिग्ध युवकों को पकड़ा। उनके पास काले रंग के बैग में मध्यप्रदेश से तस्करी कर आई गई अफीम बरामद हुई। पुलिस पड़ताल में तस्करों की पहचान फलौदी लोहावट भोजाकोर हनुमान नगर निवासी मुकेश विश्नोई(22) पुत्र राजेश कुमार विश्नोई व लोहावट विश्नोइयों की ढाणियां ढेलाणा निवासी मुकेश कुमार विश्नोई पुत्र अर्जुनराम विश्नोई के रूप में की। मुकेश पुत्र राजेश के पास 635 ग्राम व मुकेश पुत्र अर्जुनराम के पास 620 ग्राम कुल अफीम 1255 ग्राम बरामद की। पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर एनडीपीएस एक्ट में प्रकरण दर्ज किया। पुलिस अनुसंधान में आरोपियों ने मादक पदार्थ की खेप मध्यप्रदेश के नीमच पीपल्या नाथावत के जितेन्द्रसिंह चौहान उर्फ जीतू से खरीदना कबूल किया। बीते एक साल से आरोपी फरार चल रहा था।