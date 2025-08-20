Smuggling-मादक पदार्थ का सप्लायर नीमच से गिरफ्तार

अजमेर(Ajmer News). क्लॉक टावर थाना पुलिस ने मादक पदार्थ तस्करी में पांच हजार रुपए के ईनामी को मध्यप्रदेश के नीमच से दबोचने में कामयाबी हासिल की। आरोपी की पुलिस को एक माह से तलाश थी। आरोपी मध्यप्रदेश से मादक पदार्थ का सप्लायर है। पुलिस उससे पड़ताल में जुटी है।
अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (शहर) हिमांशु जांगिड़ ने बताया कि क्लॉक टावर थाना पुलिस ने एक साल से फरार 5 हजार रुपए के ईनामी मादक पदार्थ सप्लायर मध्यप्रदेश के नीमच, पीपल्या नाथावत निवासी जितेन्द्रसिंह चौहान उर्फ जीतू(28) को गिरफ्तार किया। आरोपी की 2024 में दर्ज एनडीपीएस एक्ट के प्रकरण में तलाश थी। प्रकरण में पुलिस अधीक्षक ने आरोपी की गिरफ्तार पर पांच हजार रुपए का ईनाम घोषित किया था। प्रकरण में उप अधीक्षक दक्षिण ओमप्रकाश के निर्देशन में थानाप्रभारी विरेन्द्र सिंह शेखावत व उनकी टीम ने वांछित मुल्जिम जितेन्द्रसिंह चौहान को गिरफ्तार किया। कार्रवाई में हैडकांस्टेबल भरत सिंह(विशेष योगदान), सिपाही प्रताप सिंह, जितेन्द्र, सुखराम सेवदा, दीपक(विशेष योगदान) रहा।
क्लॉक टावर थाना पुलिस ने 7 जून 2024 को स्टेशन रोड माल गोदाम के सामने बैग लेकर खड़े 2 संदिग्ध युवकों को पकड़ा। उनके पास काले रंग के बैग में मध्यप्रदेश से तस्करी कर आई गई अफीम बरामद हुई। पुलिस पड़ताल में तस्करों की पहचान फलौदी लोहावट भोजाकोर हनुमान नगर निवासी मुकेश विश्नोई(22) पुत्र राजेश कुमार विश्नोई व लोहावट विश्नोइयों की ढाणियां ढेलाणा निवासी मुकेश कुमार विश्नोई पुत्र अर्जुनराम विश्नोई के रूप में की। मुकेश पुत्र राजेश के पास 635 ग्राम व मुकेश पुत्र अर्जुनराम के पास 620 ग्राम कुल अफीम 1255 ग्राम बरामद की। पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर एनडीपीएस एक्ट में प्रकरण दर्ज किया। पुलिस अनुसंधान में आरोपियों ने मादक पदार्थ की खेप मध्यप्रदेश के नीमच पीपल्या नाथावत के जितेन्द्रसिंह चौहान उर्फ जीतू से खरीदना कबूल किया। बीते एक साल से आरोपी फरार चल रहा था।