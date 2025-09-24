नशीली कोल्ड ड्रिंक पिलाकर अजमेर में इंजीनियरिंग छात्रा से गैंगरेप की कोशिश, तबीयत बिगड़ी तो कॉलेज के बाहर छोड़कर भागे

अजमेर। इंजीनियरिंग कॉलेज की छात्रा को अगवाकर नशीला पदार्थ पिलाकर कार में गैंगरेप के प्रयास का मामला सामने आया है। मुख्य आरोपी जयपुर के निजी कॉलेज में बी-टेक का छात्र है। आरोपी व उसके मित्रों ने पीड़िता को कोल्ड ड्रिंक में नशीला पदार्थ पिलाकर बलात्कार का प्रयास किया।
तबीयत बिगड़ने पर आरोपी उसको कॉलेज के मुख्य द्वार पर छोड़ फरार हो गए। आदर्शनगर थाना पुलिस ने पीड़िता की मां की शिकायत पर बलात्कार का प्रयास, पॉक्सो एक्ट समेत विभिन्न धाराओं में प्रकरण दर्ज किया है। पुलिस के अनुसार पीड़िता की मां ने गत 22 सितम्बर को रिपोर्ट दी कि उसकी नाबालिग पुत्री इंजीनियरिंग कॉलेज के हॉस्टल में रहकर पढ़ाई कर रही है। गत 20 सितम्बर को सुबह साढ़े 9 बजे बी-टेक के छात्र और उसके दो साथी उसकी बेटी को कॉलेज के मुख्यद्वार से अगवाकर ले गए।
आरोपियों ने उसे कोल्ड ड्रिंक में नशीला पदार्थ पिला दिया। इसके बाद कार में बलात्कार का प्रयास किया। बेटी की तबीयत बिगड़ने पर आरोपी उसे बदहवास हालत में कॉलेज के मुख्यद्वार पर छोड़ गए। नाबालिग बेटी को बदहवास हालत में कॉलेज स्टाफ, वार्डन व सहपाठियों ने भी देखा। इसके बाद उसकी बेटी को जेएलएन अस्पताल पहुंचाया।
होश में आने के बाद उसकी बेटी ने आरोपियों के डर से चुप्पी साध ली, लेकिन घर पहुंचने पर उसके साथ हुई घटना बयान की। पुलिस ने मां की शिकायत पर सामूहिक बलात्कार के प्रयास का मुकदमा दर्ज किया है। पुलिस ने पीड़िता का जेएलएनएच में मेडिकल करवाकर अनुसंधान शुरू कर दिया।
पीड़िता की मां ने रिपोर्ट में बताया कि यहां कॉलेज में रैगिंग की शिकायत के बाद उन्होंने बेटी का जयपुर के एक कॉलेज में दाखिला कराना चाहा। वहां अजमेर के युवक से मुलाकात हुई। उसने अजमेर में इंजीनियरिंग कॉलेज के टीचर्स व सीनियर से पहचान की बात कही।
मां ने बताया कि मुख्य आरोपी ने 20 सितम्बर को फिर से उसकी बेटी को कॉलेज के बाहर बुलाया। आरोपी ने उसको कार में बैठने के लिए कहा तो उसने इन्कार कर दिया, लेकिन आरोपी उसको सीनियर्स से बात करवाने की कहकर ले गए। आरोपियों ने एक होटल के बाहर कार रोककर कोल्ड ड्रिंक खरीदी। फिर शराब मिलाकर उसे पिला दी। नशा चढ़ने पर आरोपियों ने बलात्कार का प्रयास किया। विरोध पर उन्होंने उसकी बेटी के साथ हाथापाई की।