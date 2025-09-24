नशीली कोल्ड ड्रिंक पिलाकर अजमेर में इंजीनियरिंग छात्रा से गैंगरेप की कोशिश, तबीयत बिगड़ी तो कॉलेज के बाहर छोड़कर भागे

तबीयत बिगड़ने पर आरोपी उसको कॉलेज के मुख्य द्वार पर छोड़ फरार हो गए। आदर्शनगर थाना पुलिस ने पीड़िता की मां की शिकायत पर बलात्कार का प्रयास, पॉक्सो एक्ट समेत विभिन्न धाराओं में प्रकरण दर्ज किया है। पुलिस के अनुसार पीड़िता की मां ने गत 22 सितम्बर को रिपोर्ट दी कि उसकी नाबालिग पुत्री इंजीनियरिंग कॉलेज के हॉस्टल में रहकर पढ़ाई कर रही है। गत 20 सितम्बर को सुबह साढ़े 9 बजे बी-टेक के छात्र और उसके दो साथी उसकी बेटी को कॉलेज के मुख्यद्वार से अगवाकर ले गए।