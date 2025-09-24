Rajasthan Crime: चाकू से हमला कर किशोर की हत्या, पुलिस ने कई युवकों को किया राउंडअप

हनुमानगढ़। टाउन में सोमवार देर रात आपसी रंजिश में कई युवकों ने धारदार हथियार से हमला कर किशोर को गंभीर रूप से घायल कर दिया। उसने मंगलवार सुबह श्रीगंगानगर के निजी अस्पताल में इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। टाउन पुलिस ने जिला अस्पताल में मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम करवा कर शव परिजनों को सौंप दिया।
इस मामले में टाउन थाने में कई जनों के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कराया गया है। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए कई जनों को राउंडअप कर उनसे पूछताछ शुरू कर दी है। हत्या के कारणों का खुलासा नहीं हो सका है। टाउन थाना प्रभारी अशोक बिश्नोई ने बताया कि मामले की जांच की जा रही है। जल्द ही इसका खुलासा किया जाएगा।
पुलिस के अनुसार सुबा खान पुत्र फारूख खान निवासी वार्ड 30 रूपनगर, टाउन ने रिपोर्ट दी कि उसका भाई शौकत खान टाउन के वार्ड 36 में एनएम चिल्ड्रन स्कूल के पीछे रहता है। शौकत खान का पुत्र नियाज खान (16) सोमवार रात्रि को अपने दोस्त दीपक के साथ बाइक पर हिसारिया अस्पताल रोड से जा रहा था। दशहरा मैदान के पास शुभम, अमन गोंद, धनराज गोंद, सिलू, काका शूटर, गोल्डी तथा तीन-चार अन्य ने बाइक रोक ली। आरोपियों ने नियाज खान पर चाकू आदि धारदार हथियार से हमला कर उसे घायल कर दिया।
उन्होंने बताया कि आरोपियों ने उसे मरा समझकर भाग गए। इसके बाद गंभीर घायल नियाज खान को जिला अस्पताल ले गए। वहां से उसे हायर सेंटर रेफर कर दिया गया। परिजनों ने उसे श्रीगंगानगर के निजी अस्पताल में भर्ती करवा दिया, जहां मंगलवार सुबह उसने दम तोड़ दिया। एसपी हरीशंकर यादव ने बताया कि मामले की जांच में पुलिस टीम जुटी हुई है। कई आरोपियों को राउंडअप कर लिया गया है। उनसे पूछताछ की जा रही है।
घटना से आक्रोशित मृतक के परिजनों एवं मोहल्लेवासियों ने आरोपियों की शीघ्र गिरफ्तारी की मांग करते हुए कहा कि दशहरा ग्राउंड में हर समय नशेड़ी एकत्र रहते हैं। लोगों ने कई बार विरोध किया। इसके बावजूद वहां नियमित गश्त नहीं होती।