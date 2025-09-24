Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

एशिया कप 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

हनुमानगढ़

Rajasthan Crime: चाकू से हमला कर किशोर की हत्या, पुलिस ने कई युवकों को किया राउंडअप

हनुमानगढ़ टाउन इलाके में चाकू से हमले के बाद किशोर ने श्रीगंगानगर की एक निजी अस्पताल में इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। मामले में पुलिस ने कई लोगों को राउंडअप किया है।

हनुमानगढ़

Kamal Mishra

Sep 24, 2025

knife attack in Hanumangarh
चाकू से हमले के बाद अस्पताल में भर्ती किशोर (फोटो-पत्रिका)

हनुमानगढ़। टाउन में सोमवार देर रात आपसी रंजिश में कई युवकों ने धारदार हथियार से हमला कर किशोर को गंभीर रूप से घायल कर दिया। उसने मंगलवार सुबह श्रीगंगानगर के निजी अस्पताल में इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। टाउन पुलिस ने जिला अस्पताल में मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम करवा कर शव परिजनों को सौंप दिया।

इस मामले में टाउन थाने में कई जनों के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कराया गया है। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए कई जनों को राउंडअप कर उनसे पूछताछ शुरू कर दी है। हत्या के कारणों का खुलासा नहीं हो सका है। टाउन थाना प्रभारी अशोक बिश्नोई ने बताया कि मामले की जांच की जा रही है। जल्द ही इसका खुलासा किया जाएगा।

ये भी पढ़ें

ACB Action: एसीबी की बड़ी कार्रवाई, जयपुर में ASI 30 हजार की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार
जयपुर
image

दशहरा मैदान के पास की घटना

पुलिस के अनुसार सुबा खान पुत्र फारूख खान निवासी वार्ड 30 रूपनगर, टाउन ने रिपोर्ट दी कि उसका भाई शौकत खान टाउन के वार्ड 36 में एनएम चिल्ड्रन स्कूल के पीछे रहता है। शौकत खान का पुत्र नियाज खान (16) सोमवार रात्रि को अपने दोस्त दीपक के साथ बाइक पर हिसारिया अस्पताल रोड से जा रहा था। दशहरा मैदान के पास शुभम, अमन गोंद, धनराज गोंद, सिलू, काका शूटर, गोल्डी तथा तीन-चार अन्य ने बाइक रोक ली। आरोपियों ने नियाज खान पर चाकू आदि धारदार हथियार से हमला कर उसे घायल कर दिया।

मरा समझकर छोड़ गए थे आरोपी

उन्होंने बताया कि आरोपियों ने उसे मरा समझकर भाग गए। इसके बाद गंभीर घायल नियाज खान को जिला अस्पताल ले गए। वहां से उसे हायर सेंटर रेफर कर दिया गया। परिजनों ने उसे श्रीगंगानगर के निजी अस्पताल में भर्ती करवा दिया, जहां मंगलवार सुबह उसने दम तोड़ दिया। एसपी हरीशंकर यादव ने बताया कि मामले की जांच में पुलिस टीम जुटी हुई है। कई आरोपियों को राउंडअप कर लिया गया है। उनसे पूछताछ की जा रही है।

आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग

घटना से आक्रोशित मृतक के परिजनों एवं मोहल्लेवासियों ने आरोपियों की शीघ्र गिरफ्तारी की मांग करते हुए कहा कि दशहरा ग्राउंड में हर समय नशेड़ी एकत्र रहते हैं। लोगों ने कई बार विरोध किया। इसके बावजूद वहां नियमित गश्त नहीं होती।

ये भी पढ़ें

राजस्थान: रेव डांस पार्टी आयोजन को लेकर हुआ बड़ा खुलासा, पढ़ें खास रिपोर्ट
अजमेर
image

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

#Crime

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

24 Sept 2025 06:10 pm

Hindi News / Rajasthan / Hanumangarh / Rajasthan Crime: चाकू से हमला कर किशोर की हत्या, पुलिस ने कई युवकों को किया राउंडअप

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.