Rajasthan Crime: चाकू से हमला कर किशोर की हत्या, पुलिस ने कई युवकों को किया राउंडअप

पुलिस के अनुसार सुबा खान पुत्र फारूख खान निवासी वार्ड 30 रूपनगर, टाउन ने रिपोर्ट दी कि उसका भाई शौकत खान टाउन के वार्ड 36 में एनएम चिल्ड्रन स्कूल के पीछे रहता है। शौकत खान का पुत्र नियाज खान (16) सोमवार रात्रि को अपने दोस्त दीपक के साथ बाइक पर हिसारिया अस्पताल रोड से जा रहा था। दशहरा मैदान के पास शुभम, अमन गोंद, धनराज गोंद, सिलू, काका शूटर, गोल्डी तथा तीन-चार अन्य ने बाइक रोक ली। आरोपियों ने नियाज खान पर चाकू आदि धारदार हथियार से हमला कर उसे घायल कर दिया।