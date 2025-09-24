राजस्थान: रेव डांस पार्टी आयोजन को लेकर हुआ बड़ा खुलासा, पढ़ें खास रिपोर्ट

जानकारी मिली है कि आवेदन मिलने पर तत्कालीन एसडीएम पुलिस थाने को पत्र लिखकर जांच रिपोर्ट तो मांगी थी। इस दौरान उनका स्थानांतरण हो गया तथा वे रिलीव भी हो गए। लेकिन अधिकारी मित्तल के स्तर पर किसी प्रकार की पार्टी अनुमति जारी नहीं की। तहसीलदार इंद्रजीत सिंह चौहान और वर्तमान एसडीओ गुरूरूप तंवर ने भी इस प्रकार की कोई अनुमति जारी करने से इंकार कर दिया है। पुलिस अधिकारी भी इस अनुमति की जांच करने में जुटे हैं। गहनता से पड़ताल के बाद ही फर्जीवाड़े का खुलासा हो सकेगा। फिलहाल पार्टी आयोजन की अनुमति की वैधता पर सवालिया निशान लग गया है।