पचास फीसदी कर्मचारियों से हासिल किया राज्य में पहला स्थान

Gained in the with

अजमेर.जिले में लागू हुए लॉक डाउन lock down के बीच में डाक विभाग india post अजमेर डाक मंडल ने पचास फीसदी fifty percent कर्मचारियों के साथ काम करते हुए जहां आमजन को जहां बेहतर सेवा दी वहीं राज्य state में पहला स्थान first position भी हासिल कर लिया। मंडल के शेष कर्मचारियों employees ने वर्क फ्रॉम होम के तहत घर से ही टास्क पूरे किए। विभाग ने लकवाग्रस्त,कैंसरपीडि़त, सिलकोसिस पीडि़त तथा असहाय लोगों की मदद की। उनके बैंक खाते,पेंशन,जनधन सहित अन्य खातों का पैसा उसके घर जा कर दिया। डाक विभाग अजमेर मंडल ने सभी डाकघरों एवं पोस्टमैन के जरिए घर बैठे आधार आधारित भुगतान प्रणाली के जरिये लोक डाउन से 22139 बैंक खाता धारकों को 57710898 का भुगतान किया गया। लॉक डाउन अवधि में 8046140 रुपए का भुगतान कर अजमेर जिला राजस्थान में प्रथम स्थान पर रहा।

अवकाश के दिन भी स्वेच्छा से किया काम

डाककर्मियों ने रविवार व अवकाश के दिन भी डाककर्मियों ने स्वेच्छा से काम किया। अजमेर जिले में अजमेर व ब्यावर डाक मंडल मिलाकर 30647 बैंक खाता धारकों को 8046140 रुपए का आधार आधारित भुगतान प्रणाली के जरिये भुगतान किया गया। इस भुगतान में प्रधान डाकघर अजमेर के पोस्टमैन स्टाफ ने 7094 ग्राहकों को 19079150 का भुगतान कर मिसाल पेश की। लॉक डाउन अवधि में 17 मई तक कफ्र्यूग्रस्त इलाको में 1017 ग्राहकों को 3114900 का भुगतान किया गया। डाक वितरण के सुचारू संचालन करने के साथ ही जरूरतमंदो को आधार आधारित भुगतान प्रणाली के जरिए घर-घर रुपए पहुंचाने के लिए अजमेर डाक मंडल के प्रवर अधीक्षक(डाकघर) पवन कुमार शर्मा अपने परिवार से मिलने जयपुर स्थित घर नहीं गए,बिना कोई अवकाश लिए निरन्तर सेवाएं दी।

बिजली पानी की भी बचत

अजमेर डाक मंडल में विभाग ने 50 फीसदी कर्मचारियों के साथ काम कर जहां राज्य में मिसाल कायम की वहीं सीमित कर्मचारियों के कार्यालय आने से बिजली पानी की भी बचत हुई।

read more: घरेलू कनेक्शन व बंद प्रोजेक्ट को मिलेगी गति,नहीं करनी पड़ेगी नई खरीद