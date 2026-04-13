ह्युमन एंगल: चीखें भी नहीं रोक सकीं ट्रेलर चालक को, पत्नी की मौत, पति की जिंदगी से जंग

प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार दंपती ने खतरा भांपते हुए बाइक रोक ली थी, ताकि ट्रेलर चालक वाहन को संभाल ले या साइड से निकाल ले। लेकिन चालक ने न तो गति धीमी की और न ही साइड ली। ट्रेलर दंपती को कुचलता हुआ निकल गया। टक्कर इतनी भयावह थी कि विक्रमसिंह व उनकी मोटरसाइकिल ट्रेलर के साथ काफी दूर तक घिसटती चली गई, जबकि किरण कंवर के ऊपर से ट्रेलर के पहिए निकल गए।