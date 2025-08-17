Human Angle-बिखरे हुए सपने : दो मासूम बहनों से छिना परिवार का प्यार

यह किसी फिल्म की कहानी नहीं, बल्कि ब्यावर जिले के जवाजा गोहाना रीको एरिया की दो मासूम बहनों के जीवन की हकीकत है। उनके जीवन में बचपन से उनकी मां ने दुनिया के ताने और अपनों के पग-पग पर ठुकराने की इबारत लिख दी। आखिर 15 अगस्त को दोनों बहनें अपनी आखिरी उम्मीद के टूट जाने के बाद देहरी लांघकर ब्यावर के सुभाष उद्यान में पहुंची, जहां दिन तो गुजर गया लेकिन रात में संदिग्ध हालात में बैठी मिलने पर चौकीदार ने पुलिस को सूचित कर दिया। ब्यावर सिटी थाना पुलिस दोनों बहनों को थाने ले गई। ननिहाल से मामा और नानी आईं, लेकिन दोनों ने उन्हें साथ रखने से इनकार कर दिया। आखिर पुलिस ने दोनों बहनों को अजमेर की जिला बाल कल्याण समिति अध्यक्ष अंजली शर्मा के समक्ष पेश किया, जहां से उन्हें पुनर्वास के लिए नारीशाला स्थित बालिका गृह भेज दिया।