Interview: संगीत में साधना के साथ मेहनत जरूरी, धैय से मिलती कामयाबी

Someshwar Sharma
अजमेर. दुनिया का प्रथम रामचरित रैप तैयार करने वाले गायक और कलाकार सोमेश्वर नारायण शर्मा का मानना है कि संगीत में साधना संग मेहनत करना बहुत जरूरी है। धैर्य और आत्म अनुशासन से कामयाबी मिलती है। विचलित होने अथवा शॉर्टकट की अहमियत नहीं होती है। यह बात उन्होंने पत्रिका से बातचीत में कही।
पत्रिका-किससे रामचरित रैप तैयार करने की प्रेरणा मिली ?
सोमेश्वर-धौलपुर के अंकुशसिंह ( लोन किंग) ने रैप तैयार किया था। इसमें उन्होंने रामचरित मानस की चौपाइयां, दोहे और अन्य सामग्री का समावेश कर नए तरीके से तैयार किया। केवल 6 मिनट में बालकांड से उत्तरकाण्ड तक सम्पूर्ण रामायण का सार प्रस्तुत किया गया है। यह एक अनोखी संगीतमय प्रस्तुति है जिसमें प्राचीन संस्कृत श्लोक, हिंदी चौपाइया और भक्ति स्तुति शामिल है।
पत्रिका-संगीत और अभिनय के क्षेत्र में कॅरिअर बनाने पर कैसे विचार किया?
सोमेश्वर-पिता डॉ. हरिओम नारायण, पंडित आलोक भट्ट, कुंदनमल शर्मा और महेशचंद्र से शास्त्री संगीत की शिक्षा प्राप्त की। नवरस सहित कई राग सीखे। इससे संगीत में कॅरिअर बनाने पर फोकस किया।
पत्रिका: राजस्थान में फिल्म और संगीत के क्षेत्र में युवाओं की घटती रुचि को कैसे देखते हैं?
सोमेश्वर: यह सही है कि पिछले कुछ अर्से से राजस्थान में फिल्में कम बनी हैं, लेकिन वह मांड गायन को बढ़ावा दे रहे हैं। राजस्थान में फिल्म सिटी बनाने के अलावा युवाओं को तराशा जाए तो अच्छा टेलेंट सामने आ सकता है।
पत्रिका: युवाओं की संस्कृति-मूल्यों से बढ़ती दूरी को कैसे देखते हैं?
सोमेश्वर: यह सही है कि युवा अपनी सांस्कृतिक और नैतिक जड़ों से दूर हो रहे हैं। रामचरित रैप के माध्यम से आध्यात्मिक और धार्मिक रूप देने का प्रयास किया है ताकि युवा सनातन धर्म और भगवान श्रीराम के आदर्शों से जुड़े। इसमें संगीत निर्देशन करण राठौड़ , वीडियो डायरेक्शन, ए.आई. और एडिटिंग अविराग शर्मा ने की है।
पत्रिका: युवा पीढ़ी को रचनात्मक कार्यों से जोडऩे की क्या योजना है?
सोमेश्वर: मैं राजस्थान की मिट्टी से जुड़ा हूं। यहां प्रतिभाशाली कलाकारों को आगे बढ़ाने का सदैव प्रयास करेंगे। ताकि वे संगीत, अभिनय और कला के क्षेत्र में अपनी पहचान बना सकें।
पढ़ें यह खबर भी:बीएसएनएल चौराहे पर बनेगी आनासागर पुलिस चौकी
अजमेर. वरूण सागर रोड को चौड़ा करने व पुष्कर घाटी तक एक्टिव पुलिसिंग के लिए विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी के निर्देशों का असर हो रहा है। श्री देवनानी के निर्देश पर अजमेर विकास प्राधिकरण ने आनासागर पुलिस चौकी के लिए बीएसएनएल चौराहे पर 500 वर्ग मीटर भूमि आवंटित की है।
विधानसभा अध्यक्ष श्री वासुदेव देवनानी ने अजमेर विकास प्राधिकरण को निर्देश दिए थे कि आनासागर पुलिस चौकी के लिए भूमि आवंटित की जाए। इससे वर्तमान फिल्टर प्लांट स्थित पुलिस चौकी के सामने की रोड चौड़ी हो सकेगी।
इन निर्देशों की पालना में अजमेर विकास प्राधिकरण ने भूमि आवंटन के आदेश जारी किए हैं। इस संबंध में पुलिस अधीक्षक अजमेर द्वारा पुलिस चौकी आनासागर के कार्यालय भवन एवं आवासीय भवन के लिए भूमि का आवंटन चाहा गया। आवंटन नीति 2025 के अनुसार पुलिस चौकी के निर्माण के लिए 500 वर्गमीटर भूमि आवंटन किए जाने का प्रावधान है।
अजमेर विकास प्राधिकरण द्वारा पुलिस चौकी आनासागर अधीन पुलिस थाना गंज के भवन निर्माण के लिए प्राधिकरण स्वामित्व की बी.के. कौल नगर योजना क्षेत्र मे पीयू के लिए आरक्षित भूमि में से 500 वर्गमीटर भूमि का निःशुल्क आंवटन किया गया। आवंटित भूमि 99 वर्षीय लीज के आधार पर होगी। विभाग को प्राधिकरण द्वारा स्वीकृत नक्शे अनुसार अपनी आवश्यकतानुसार आवंटित भूमि पर नियमानुसार निर्माण एवं सरचनाएं विकसित करने की पूर्ण स्वतंत्रता होगी एवं उनके रखरखाव का पूर्ण दायित्व विभाग का होगा।
आवंटित भूमि हेतु राज्य सरकार के नियम एवं उपनियम तथा प्राधिकरण के नियम एवं उपनियम तथा प्राधिकरण अधिनियम 2013 के प्रावधानों की पालना करनी होगी। भविष्य मे किये जाने वाले संशोधनाें एवं नीतियों के आवंटन संबंधी प्रावधान लागू होंगे। आवंटित भूमि को विक्रय या किराये पर देना अथवा अन्यथा हस्तानान्तरण निषेध होगा। आवंटित भूमि पर राजस्थान नगरीय भूमि निष्पादन नियम 1974 एवं आवंटन नीति 2015 की सभी शर्तें लागू होगी एवं आवंटन राज्य सरकार के समय-समय पर जारी परिपत्रों के अध्यधीन होगा।
बड़ी खबरेंView All
अजमेर
राजस्थान न्यूज़
ट्रेंडिंग