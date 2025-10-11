Interview: संगीत में साधना के साथ मेहनत जरूरी, धैय से मिलती कामयाबी

आवंटित भूमि हेतु राज्य सरकार के नियम एवं उपनियम तथा प्राधिकरण के नियम एवं उपनियम तथा प्राधिकरण अधिनियम 2013 के प्रावधानों की पालना करनी होगी। भविष्य मे किये जाने वाले संशोधनाें एवं नीतियों के आवंटन संबंधी प्रावधान लागू होंगे। आवंटित भूमि को विक्रय या किराये पर देना अथवा अन्यथा हस्तानान्तरण निषेध होगा। आवंटित भूमि पर राजस्थान नगरीय भूमि निष्पादन नियम 1974 एवं आवंटन नीति 2015 की सभी शर्तें लागू होगी एवं आवंटन राज्य सरकार के समय-समय पर जारी परिपत्रों के अध्यधीन होगा।