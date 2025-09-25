राजस्थान के किशनगढ़ में सबसे बड़े लॉजिस्टिक्स पार्क और इनलैंड कंटेनर डिपो का उद्घाटन

आईसीडी रिटेल, इंडस्ट्रियल, बल्क, ब्रेक-बुल्क, लिक्विड, ऑटो और एग्री-ग्रेन कार्गो को संभाल सकता है। इसके साथ ही कोल्ड स्टोरेज, ई-कॉमर्स लॉजिस्टिक्स और बिल्ट-टू-सूट समाधान भी उपलब्ध हैं। इससे राजस्थान के बढ़ते औद्योगिक क्लस्टर्स को नई गति मिलेगी और राज्य की लॉजिस्टिक्स अवसंरचना पर दबाव कम होगा। एक्सपर्ट का कहना है कि किशनगढ़ आईसीडी न केवल राजस्थान के औद्योगिक उत्पादन और एक्सपोर्ट प्रतिस्पर्धा को बढ़ाएगा, बल्कि देश के व्यापार नेटवर्क और वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में भारत की स्थिति को मजबूत करेगा।