राजस्थान में स्टेट-नेशनल हाईवे पर लगेंगे हजारों हाईटेक कैमरे, वाहन चालकों के हर मूवमेंट पर रहेगी पैनी नजर

जयपुर/गठवाड़ी। राजस्थान में सड़क सुरक्षा को लेकर एक बड़ा कदम उठाया गया है। प्रदेश में बढ़ते सड़क हादसों और वाहन चालकों की लापरवाही, खासकर ओवर स्पीडिंग पर लगाम कसने के लिए परिवहन विभाग ने अत्याधुनिक तकनीक का सहारा लिया है। अब प्रदेश के स्टेट और नेशनल हाईवे पर इंटीग्रेटेड ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम (आइटीएमएस) से लैस हाइ-टेक कैमरे लगाए जा रहे हैं, जो यातायात नियमों के उल्लंघन पर नजर रखेंगे और दुर्घटनाओं की रोकथाम में मददगार साबित होंगे।
इस योजना की शुरुआत जयपुर-दिल्ली हाइवे से हो चुकी है, जहां प्रथम चरण में कैमरे लगाने का कार्य तेजी से चल रहा है। परिवहन विभाग की इस योजना के तहत राजस्थान में स्टेट हाईवे पर 510 जगहों पर 1416 व नेशनल हाईवे पर 788 स्थानों पर 2360 आइटीएमएस कैमरे लगाए जाएंगे।
परिवहन विभाग ने पुलिस की सहायता से स्टेट हाईवे व राष्ट्रीय राजमार्ग पर हाइ रिस्क कॉरीडोर, हाइ डेनसिटी कॉरीडोर व क्रिटीकल जंक्शन की श्रेणी के हिसाब से कैमरे लगाने की जगह चिन्हित कर है। जिसमें जयपुर आयुक्तालय क्षेत्र में स्टेट हाईवे पर 3 जगहों पर 13 कैमरे व जयपुर ग्रामीण में 3 जगहों पर 6 कैमरे लगाए जाएंगे। इसी प्रकार जयपुर आयुक्तालय में एनएच-21, 48, 52 व 248 पर 38 जगहों पर 122 कैमरे व जयपुर ग्रामीण में 19 जगहों पर 82 कैमरे लगाए जाएंगे।
आईटीएमएस कैमरे उच्च तकनीक से लैस होंगे। ये कैमरे सड़क से गुजरने वाले हर वाहन की स्पीड व नंबर प्लेट रीड करेंगे। जिसमें तेज रफ्तार, गलत दिशा, गलत लेन सहित यातायात निमयों का उल्लंघन करने वाले वाहनों के ऑटोमेटिक चालान हो जाएगा। वहीं, चोरी हुए वाहन के नबंर की कन्ट्रोल रूम में अपडेट करने पर अगर वाहन कैमरे के सामने से गुजरा है तो इसकी लोकेशन सर्च हो जाएगी।
मनोहरपुर-दौसा नेशनल हाइवे पर भी आईटीएमएस कैमरे लगाए जाएंगे। हाइवे पर थली पुलिया, डांगरवाड़ा, गठवाड़ी, रतनपुरा सहित अन्य जगहों पर कैमरे लगाए जाएंगे। वहीं अजमेर-दिल्ली हाइवे पर मौखमपुरा, माधोवेणी पुलिया, बीलपुर, लखेर, दूदू पुलिया, शाहपुरा के अलवर तिराहा, जयपुर तिराहा सहित जगहों पर कैमरे लगाना प्रस्तावित है।
आइटीएमएस कैमरे लगने के बाद निश्चित रूप से सड़क हादसों में कमी आएगी। उच्च गुणवत्ता वाले इन कैमरों से स्टेट हाइवे व नेशनल हाइवे पर ओवर स्पीड, गलत लेन सहित यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहनों का ऑटोमेटिक चालान कटेगा।
-नारायण लाल तिवाड़ी, एएसपी हाइवे व यातायात, जयपुर ग्रामीण