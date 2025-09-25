राजस्थान में स्टेट-नेशनल हाईवे पर लगेंगे हजारों हाईटेक कैमरे, वाहन चालकों के हर मूवमेंट पर रहेगी पैनी नजर

परिवहन विभाग ने पुलिस की सहायता से स्टेट हाईवे व राष्ट्रीय राजमार्ग पर हाइ रिस्क कॉरीडोर, हाइ डेनसिटी कॉरीडोर व क्रिटीकल जंक्शन की श्रेणी के हिसाब से कैमरे लगाने की जगह चिन्हित कर है। जिसमें जयपुर आयुक्तालय क्षेत्र में स्टेट हाईवे पर 3 जगहों पर 13 कैमरे व जयपुर ग्रामीण में 3 जगहों पर 6 कैमरे लगाए जाएंगे। इसी प्रकार जयपुर आयुक्तालय में एनएच-21, 48, 52 व 248 पर 38 जगहों पर 122 कैमरे व जयपुर ग्रामीण में 19 जगहों पर 82 कैमरे लगाए जाएंगे।