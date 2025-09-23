राजस्थान में बनने वाले 9 एक्सप्रेस-वे पर नया अपडेट, भजनलाल सरकार ने लिया अब ये बड़ा फैसला

इन सभी अधिकारियों को काम भी बांट दिया गया है। अतिरिक्त मुख्य अभियंता जयपुर में बैठ कर एक्सप्रेस-वे से संबंधित सभी कार्याें की निगरानी करेंगे। दो में से एक अधीक्षण अभियंता मुख्यालय से संबंधित एक्सप्रेस-वे के काम देखेंगे, जबकि दूसरे अधीक्षण अभियंता फील्ड के काम की समीक्षा करेंगे। इस टीम में शामिल दो एलएओ एक्सप्रेस-वे के लिए भूमि अवाप्ति का काम देखेंगे।