Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

एशिया कप 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

जयपुर

राजस्थान में बनने वाले 9 एक्सप्रेस-वे पर नया अपडेट, भजनलाल सरकार ने लिया अब ये बड़ा फैसला

New Expressway in Rajasthan: राजस्थान सरकार ने बजट में घोषित 9 एक्सप्रेस-वे परियोजनाओं के क्रियान्वयन के लिए विशेष सेल का गठन किया है। सात एक्सप्रेस-वे राज्य सरकार और दो एनएचएआई की ओर से बनाए जाएंगे।

जयपुर

Anil Prajapat

Sep 23, 2025

Rajasthan-Government
एक्सप्रेस-वे व इनसेट में सीएम भजनलाल। पत्रिका फाइल फोटो

जयपुर। राजस्थान सरकार की ओर से बजट में की गई 9 एक्सप्रेस-वे की घोषणा को आगे बढ़ाते हुए भजनलाल सरकार ने एक विशेष सेल का गठन किया है। इसमें सार्वजनिक निर्माण विभाग के इंजीनियर को शामिल किया गया है। ये इंजीनियर भविष्य में पूरी तरह से एक्सप्रेस-वे पर ही काम करेंगे।

नौ में से सात एक्सप्रेस-वे राज्य सरकार की ओर से बनाए जाने प्रस्तावित हैं, जबकि दो एक्सप्रेस-वे जो राज्य सरकार की ओर से घोषित किए गए थे। वे एनएचएआइ की ओर से बनाया जाना प्रस्तावित है। एनएचएआइ ने दो एक्सप्रेस-वे को केन्द्र सरकार के विजन 2047 में शामिल कर रखा है।

ये भी पढ़ें

राजस्थान में देश की पहली 8-लेन टनल, अगले महीने होगी तैयार; दिल्ली तक सरपट दौड़ेंगे वाहन
कोटा
India first eight-lane tunnel

एक्सप्रेस-वे निर्माण के लिए विशेष सेल का गठन

सरकार ने मुख्य अभियंता (एक्सप्रेस-वे) के निर्देशन में एक टीम का गठन किया है। इस टीम में मुख्य अभियंता के अलावा एक अतिरिक्त मुख्य अभियंता, दो अधीक्षण अभियंता, चार अधिशासी अभियंता, चार सहायक अभियंता, दो एलएओ को शामिल किया गया है।

सभी आधिकारियों को बांटा गया काम

इन सभी अधिकारियों को काम भी बांट दिया गया है। अतिरिक्त मुख्य अभियंता जयपुर में बैठ कर एक्सप्रेस-वे से संबंधित सभी कार्याें की निगरानी करेंगे। दो में से एक अधीक्षण अभियंता मुख्यालय से संबंधित एक्सप्रेस-वे के काम देखेंगे, जबकि दूसरे अधीक्षण अभियंता फील्ड के काम की समीक्षा करेंगे। इस टीम में शामिल दो एलएओ एक्सप्रेस-वे के लिए भूमि अवाप्ति का काम देखेंगे।

ये भी पढ़ें

राजस्थान को केंद्र से बड़ी सौगात: NH-248A होगा फोरलेन, यहां बनेंगी नई सड़कें और बायपास
अलवर
image

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

भजन लाल शर्मा

rajasthan news

rajasthan news in hindi

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

23 Sept 2025 09:01 am

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / राजस्थान में बनने वाले 9 एक्सप्रेस-वे पर नया अपडेट, भजनलाल सरकार ने लिया अब ये बड़ा फैसला

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.