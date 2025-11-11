Ajmer: डॉक्टर ने बार-बार फ्लैट पर बुलाकर युवती का किया देहशोषण, सोशल मीडिया पर हुई थी दोस्ती

AI जनरेटेड प्रतीकात्मक तस्वीर
Rajasthan News: सोशल मीडिया पर हुई दोस्ती के बाद एक चिकित्सक ने युवती को शादी का झांसा देकर देहशोषण किया। आरोपी पीड़िता को अजमेर स्थित किराए के फ्लैट पर बुलाकर देहशोषण करता रहा।
पीड़िता की ओर से मामले में बगरू थाने में दी गई जीरो नंबर एफआईआर के जरिए क्रिश्चियन गंज थाने में मुकदमा दर्ज कराया है।
पुलिस के अनुसार जयपुर निवासी पीड़िता ने शिकायत दी कि मोबाइल फोन पर सोशल मीडिया एप के जरिए उसकी मई 2025 में जयपुर के वैशाली नगर हाल अजमेर के वैशाली नगर निवासी एक चिकित्सक से दोस्ती हुई।
वह 25 मई को रिश्तेदार के यहां अजमेर आई थी। फिर एक जून को डॉ. ने उसको अजमेर मिलने बुलाया था। वह उससे मिलने के बाद वापस अपने रिश्तेदार के घर आ गई।
इसके बाद डॉ. से लगातार मोबाइल फोन पर बातें होती रही। डॉ. ने उससे शादी करने की बात कही तो उसने उसको सहमति दे दी। फिर 9 जुलाई को डॉ. ने उसे अजमेर में किराए के फ्लैट पर बुलाया। जहां आरोपी ने शारीरिक संबंध बनाए।
इसके बाद लगातार कई बार अजमेर स्थित फ्लैट पर शारीरिक संबंध बनाए। उसने शादी के लिए कहा तो शादी करने से इंकार कर दिया। पुलिस ने बगरू थाने से मिली जीरो नंबर एफआइआर पर प्रकरण दर्ज कर अनुसंधान शुरू कर दिया।
बड़ी खबरेंView All
अजमेर
राजस्थान न्यूज़
ट्रेंडिंग