रिश्ते शर्मसार: लीव इन में रह रही महिला को शादी का झांसा देकर बनाता रहा अवैध संबंध, जेठ-ससुर ने भी जबरन बनाएं संबंध

पीड़िता ने रिपोर्ट में बताया कि उसने पूर्व में भी 12 फरवरी को शिकायत दी थी लेकिन कार्रवाई नहीं हुई। उसने शिकायत में बताया कि तीनों आरोपी के साथ बारी-बारी से अवैध संबंध बनाते थे। उनके अवैध संबंधों से उसके 9 माह का गर्भ भी रहा लेकिन आरोपी ने गोली देकर गर्भपात करवा दिया। प्रकरण में अनुसंधान सीओ रूद्र प्रकाश शर्मा कर रहे है।