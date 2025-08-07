7 अगस्त 2025,

अजमेर

राखी 2025

स्वतंत्रता दिवस

मौसम

बिहार चुनाव 2025

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

अजमेर

रिश्ते शर्मसार: लीव इन में रह रही महिला को शादी का झांसा देकर बनाता रहा अवैध संबंध, जेठ-ससुर ने भी जबरन बनाएं संबंध

राजस्थान में एक रिश्तों को शर्मसार करने का मामला सामने आया है।

अजमेर

राजस्थान डिजिटल डेस्क

Aug 07, 2025

Crime News
प्रतीकात्मक तस्वीर

अजमेर। रिश्तों को शर्मसार करने का मामला सामने आया है। शादी का झांसा देकर लीव इन रिलेशन में रह रही विवाहिता के साथ ना केवल आरोपी युवक बल्कि उसके बड़े भाई, पिता ने भी सामूहिक देहशोषण किया। पीड़िता की रिपोर्ट पर अजमेर के एक थाने में मामला दर्ज हुआ है। पुलिस ने सामूहिक देहशोषण का मुकदमा दर्जकर अनुसंधान शुरू कर दिया है।

इंस्टाग्राम पर हुई थी युवक से पहचान

पुलिस के अनुसार पीड़िता ने रिपोर्ट दी कि उसकी इंस्टाग्राम पर अजमेर लोहागल निवासी युवक से पहचान हुई थी। आरोपी ने उसे शादी का झांसा दिया तो वह उसके साथ लीव इन रिलेशन में रहने लगी।

आरोपी ने उसके साथ अवैध संबंध बनाता रहा। वह उससे जब भी शादी की बात करती थी तो आरोपी उसके साथ बेहरमी से मारपीट कर अभद्रता करता था। इन्हीं कारणों से उसका ससुर व जेठ ने भी उसकी मर्जी के बिना उससे जबरन शारीरिक संबंध बनाए।

करवाया जबरन गर्भपात

पीड़िता ने रिपोर्ट में बताया कि उसने पूर्व में भी 12 फरवरी को शिकायत दी थी लेकिन कार्रवाई नहीं हुई। उसने शिकायत में बताया कि तीनों आरोपी के साथ बारी-बारी से अवैध संबंध बनाते थे। उनके अवैध संबंधों से उसके 9 माह का गर्भ भी रहा लेकिन आरोपी ने गोली देकर गर्भपात करवा दिया। प्रकरण में अनुसंधान सीओ रूद्र प्रकाश शर्मा कर रहे है।

