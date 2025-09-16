पति की तलाश में आसाम से अजमेर पहुंची विवाहिता

आसाम के धुबरी जिले के गौरीपुर गांव की बेबिका रॉय तीन दिन से अजमेर शहर में अपने पति नारायण रॉय को तलाश रही है। दो माह पहले उसका पति आसाम से नौकरी की तलाश में राजस्थान आया था। वह शादी से पहले भी अजमेर में होटल व रेस्टोरेंट में काम कर चुका है। महिला दो माह से पति से सम्पर्क नहीं होने पर उसकी तलाश में शनिवार को राजस्थान आ गई। अजमेर पहुंचने पर उसने कुछ होटल, रेस्टोरेंट में पति का फोटो दिखाकर पहचान का प्रयास किया लेकिन उसको नाकामी हाथ लगी। उसने मदद के लिए जीआरपी थाने में दस्तक दी तो उसको क्लॉक टावर थाने भेज दिया। क्लॉक टावर थाना पुलिस ने उसको कानूनी दांव पेच बता चलता कर दिया।