अजमेर

पति की तलाश में आसाम से अजमेर पहुंची विवाहिता

मदद की दरकार : शादी से पहले अजमेर के होटल में कर चुका है काम, दो माह पहले निकला था आसाम से

अजमेर

Manish Singh

Sep 16, 2025

पति की तलाश में आसाम से अजमेर पहुंची विवाहिता
पत्रिका कार्यालय में पति की तस्वीर दिखाती बेबिका रॉय।

अजमेर(Ajmer News). अपने पति की तलाश में आसाम की एक विवाहिता अजमेर में भटक रही है। पीडि़ता पुलिस की चौखट पर भी मदद की दरकार लेकर पहुंची लेकिन उसको वहां कानून का पाठ पढ़ाकर चलता कर दिया। पीडि़ता को अपने पति की तलाश के लिए मदद की दरकार है।

आसाम के धुबरी जिले के गौरीपुर गांव की बेबिका रॉय तीन दिन से अजमेर शहर में अपने पति नारायण रॉय को तलाश रही है। दो माह पहले उसका पति आसाम से नौकरी की तलाश में राजस्थान आया था। वह शादी से पहले भी अजमेर में होटल व रेस्टोरेंट में काम कर चुका है। महिला दो माह से पति से सम्पर्क नहीं होने पर उसकी तलाश में शनिवार को राजस्थान आ गई। अजमेर पहुंचने पर उसने कुछ होटल, रेस्टोरेंट में पति का फोटो दिखाकर पहचान का प्रयास किया लेकिन उसको नाकामी हाथ लगी। उसने मदद के लिए जीआरपी थाने में दस्तक दी तो उसको क्लॉक टावर थाने भेज दिया। क्लॉक टावर थाना पुलिस ने उसको कानूनी दांव पेच बता चलता कर दिया।

सास ने घर से निकाला...

बेबिका ने बताया कि 3 साल पहले उसका विवाह नारायण रॉय से हुआ। नारायण तब होटल में काम करता था लेकिन कुछ समय बाद ही होटल बंद हो गया। दुकान भी ज्यादा नहीं चली तो दो माह पहले नारायण नौकरी की तलाश में राजस्थान आ गया लेकिन दो माह बाद भी उसने वापस सम्पर्क नहीं किया। उधर, पति के नौकरी के तलाश में निकलते ही बेबिका को उसकी सास ने यह कहकर निकाल दिया कि जब बेटा नारायण आए तब घर आना। पीडि़ता अपने पीहर जाने के बजाए पति की तलाश में अजमेर आ गई।

मुसाफिर खाना है ठिकाना

बेबिका ने बताया कि कुछ पैसे लेकर आसाम से चली थी। वो किराए और खाने में खर्च हो गए। ऐसे में उसने रेलवे स्टेशन के मुसाफिरखाने को इन दिनों आशियाना बना रखा है। उसे अब आमजन से पति की तलाश में मदद की दरकार है।

Published on:

16 Sept 2025 02:30 am

Hindi News / Rajasthan / Ajmer / पति की तलाश में आसाम से अजमेर पहुंची विवाहिता

