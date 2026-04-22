Rajasthan: एसओजी पहुंची ब्यावर, अस्पताल में खंगाले दस्तावेज; MLA की तहसीलदार पुत्री के दिव्यांग प्रमाण-पत्र की हुई थी शिकायत

प्रदेशभर में दिव्यांग प्रमाण पत्र के आधार पर विभिन्न पदों पर नियुक्त कर्मचारियों की जांच की जा रही है। इसी कड़ी में ब्यावर के अमृत कौर चिकित्सालय में भी रिकॉर्ड की पड़ताल की गई। टीम ने अस्पताल में दिव्यांगता प्रमाण पत्र जारी करने को लेकर गठित होने वाले बोर्ड, प्रक्रिया, जांच सहित अन्य के बारे में जानकारी ली। एसओजी टीम के पीएमओ कार्यालय में जांच के दौरान आवाजाही कम रही। टीम के आने से पहले मंत्रालयिक विंग की ओर से सारे वाहन हटा दिए गए।