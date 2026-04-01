Rajasthan Crime: 50 लाख के आभूषण के साथ बावरी गैंग के 4 गुर्गे गिरफ्तार, दिन में बेचते थे अचार और रात को वारदात

पुलिस अधीक्षक हर्षवर्धन अग्रवाला ने बताया कि 22 मार्च को अखेपुरा और रिछमालिया में चोरी की वारदात में पीसांगन थाना व साइबर सैल की टीम ने दूदू से जयपुर सांभर, बदडोती श्यामी की ढाणी हाल ससुराल दूदू दयालपुरा सेवा निवासी पप्पू बावरी (33), दिनेश बावरी (19), टोंक पीपलू के नोरगपुरा हाल बांदरसिन्दरी खातोलाई निवासी लखन मोग्या (24) व खातोलाई निवासी नेमा बावरी (42) को गिरफ्तार किया। पप्पू बावरी के खिलाफ जयपुर सेज व मानसरोवर थाने में 2 व नेमा के खिलाफ बांदरसिन्दरी थाने में तीन प्रकरण दर्ज हैं। पुलिस को आरोपियों से कई वारदातें खुलने की सम्भावना है।