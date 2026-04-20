Ajmer-Pushkar Ghati: पुष्कर घाटी में कब बनेगी टनल? 8 साल से अटका प्रोजेक्ट; 12 करोड़ से फोरलेन होगी सड़क

पुष्कर-अजमेर मार्ग पर सांझी छत तक करीब दर्जन भर ब्लाइंड कर्व होने के बावजूद न तो संकेतक हैं और न ही सुरक्षात्मक उपाय। घाटी के सड़क मार्ग पर केवल दो फीट की रिटेनिंग वॉल बनी हुई है। घाटी से उतरते समय क्रॉसिंग वाहनों से दुर्घटना का अंदेशा बना रहता है। इसके अलावा घाटी से दिन-रात बजरी से भरे डम्पर, ट्रक एवं स्लीपर कोच बसों की भी निरंतर आवाजाही बनी रहती है।