20 अप्रैल 2026,

सोमवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

अजमेर

Ajmer-Pushkar Ghati: पुष्कर घाटी में कब बनेगी टनल? 8 साल से अटका प्रोजेक्ट; 12 करोड़ से फोरलेन होगी सड़क

Pushkar Ghati Tunnel: पुष्कर घाटी में टनल बनाने प्रस्ताव कागजों से बाहर नहीं निकल पाया। पूर्ववर्ती भाजपा सरकार की बजट घोषणा के बाद सर्वे हुआ पर टनल को घाटे को सौदा बताने से प्रस्ताव अटक गया।

2 min read
Google source verification

अजमेर

image

Anil Prajapat

Apr 20, 2026

Pushkar Ghati

अजमेर-पुष्कर के बीच घाटी मार्ग। पत्रिका फाइल फोटो

अजमेर। पुष्कर घाटी में टनल बनाने प्रस्ताव कागजों से बाहर नहीं निकल पाया। पूर्ववर्ती भाजपा सरकार की बजट घोषणा के बाद सर्वे हुआ पर टनल को घाटे को सौदा बताने से प्रस्ताव अटक गया। आठ साल में टनल बन जाती तो घाटी में हादसे नहीं होते। साथ ही वैकल्पिक रूट भी तैयार हो जाता।

साल 2018 में तत्कालीन सीएम वसुंधरा राजे ने अजमेर-पुष्कर के बीच आवागमन की सुविधा एवं दुर्घटना से बचाव के तहत टनल निर्माण की घोषणा की थी। इसके लिए 55 करोड़ रुपए प्रस्तावित किए गए। अजमेर विकास प्राधिकरण ने टनल की लिए डीपीआर तैयार करने के लिए वेप्कोस लिमिटेड को 24 जून 2018 को 168 लाख रुपए का ठेका दिया। कम्पनी ने निरीक्षण रिपोर्ट 5 नवम्बर 2018 को सौंप दी थी।

टनल निर्माण नहीं फायदेमंद

कंपनी रिपोर्ट में एलाइमेंट-1 में टनल की लम्बाई 2.4 किलोमीटर बताई गई। जबकि पुष्कर घाटी पर रोड की वास्तविक रोड की लम्बाई 2.1 किमी है। डीपीआर में इसका आधार 2.4 किमी माना गया। 25 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से दूरी तय करने और 3 मिनट जाम और टर्निंग बताए गए। एडीए के आंतरिक परीक्षण में टनल का लाभ-लागत अनुपात (बेनीफिट कॉस्ट रेशियो कंस्ट्रक्शन ) के अनुरूप नहीं मिला।

फैक्ट फाइल

-11 किमी दूरी है अजमेर-पुष्कर के बीच
-58 नंबर राष्ट्रीय राजमार्ग का है हिस्सा
-2.5 किमी का है अरावली में घाटी मार्ग
-15 से 18 हजार वाहनों की रोजाना आवाजाही
-01 से 05 औसतन हादसे होते रहे हैं प्रतिमाह

अब फोरलेन के लिए 12 करोड़

नौसर घाटी से पुष्कर चुंगी चौकी तक घाटी मार्ग को चौड़ा करने (फोरलेन) के लिए 2026-27 के बजट में राज्य सरकार ने लगभग 12 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। इसके तहत 6 किमी के दायरे में सड़क सुदृढ़ीकरण और चौड़ाई बढ़ाई जानी है।

पुष्कर घाटी में सुरक्षा के नहीं इंतजाम

पुष्कर घाटी में दशकों बाद भी सुरक्षा के कोई इंतजाम नहीं हैं, जबकि इस दौरान घाटी में ट्रैफिक कई गुना बढ़ गया है। असुरक्षित घुमाव व भारी वाहनों की आवाजाही के साथ सड़क सुरक्षा संकेतकों की कमी से पुष्कर घाटी में कई बार सवारियों से भरी बस, निजी व अन्य वाहनों के गहरी खाई में गिरने की कई दर्दनाक घटनाएं हो चुकी हैं।

पुष्कर-अजमेर मार्ग पर सांझी छत तक करीब दर्जन भर ब्लाइंड कर्व होने के बावजूद न तो संकेतक हैं और न ही सुरक्षात्मक उपाय। घाटी के सड़क मार्ग पर केवल दो फीट की रिटेनिंग वॉल बनी हुई है। घाटी से उतरते समय क्रॉसिंग वाहनों से दुर्घटना का अंदेशा बना रहता है। इसके अलावा घाटी से दिन-रात बजरी से भरे डम्पर, ट्रक एवं स्लीपर कोच बसों की भी निरंतर आवाजाही बनी रहती है।

इनका कहना है

पुष्कर घाटी में भारी वाहनों के आवागमन पर पूरी तरह से रोक लगाने तथा असुरक्षित घुमावों पर सूचना बोर्ड व सुरक्षा के अन्य उपाय करने के लिए जिला कलक्टर को निर्देशित किया गया है।
-सुरेश सिंह रावत, कैबिनेट मंत्री

ये भी पढ़ें

Road-Bridge Project: कोटा में यहां बनेगा लिंक रोड और स्टील ब्रिज, सड़क भी होगी चौड़ी; 5 लाख लोगों को मिलेगा सीधा फायदा
कोटा
Kota Road-Bridge Project-1

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

rajasthan news

rajasthan news in hindi

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

20 Apr 2026 09:01 am

Published on:

20 Apr 2026 09:00 am

Hindi News / Rajasthan / Ajmer / Ajmer-Pushkar Ghati: पुष्कर घाटी में कब बनेगी टनल? 8 साल से अटका प्रोजेक्ट; 12 करोड़ से फोरलेन होगी सड़क

बड़ी खबरें

View All

अजमेर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

Rajasthan Crime: गांव की युवती को अश्लील फोटो से किया ब्लैकमेल, होटल में बंद कर बार-बार किया बलात्कार

crime
अजमेर

Ajmer Bus Accident: पुष्कर घाटी में गिरी जो बस, उसको लेकर चौंकाने वाली सच्चाई आई सामने; जिम्मेदारों पर गिरेगी गाज

Bus Accident in the Ajmer-Pushkar Ghati
अजमेर

Rajasthan Accident News : पुष्कर घाटी में सवारियों से भरी बेकाबू बस पलटी- 2 की मौत, मातम में बदली 'मायरे' की खुशियां

Pushkar Accident - Patrika Photo
अजमेर

Ajmer Dargah Dispute : कोर्ट में पेश किया मुगल सम्राट शाहजहां की पुत्री का दस्तावेज, 2 मई को होगी सुनवाई

Ajmer Dargah Dispute case Mughal Emperor Shah Jahans daughter Documents presented in court hearing will be held on 2 May
अजमेर

RAS Success Story: पति, दादी और 10 साल की बेटी को खोया! मेन्स से 2 दिन पहले एक आंख भी हुई बंद, फिर भी रोहिणी बनीं RAS अफसर

"रिजल्ट से मत हारो! मुख्य परीक्षा से 8 दिन पहले बेटी की मौत, फिर भी नहीं रुकीं रोहिणी गुर्जर; पढ़िए साहस की ये गाथा"
अजमेर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.