घरेलू कलह का बदला पैटर्न: पति या पत्नी के अफेयर के कारण टूट रहे रिश्ते, निजी पलों के लीक होने के केस भी सामने आए

राजस्थान पुलिस की ओर से महिला सुरक्षा के लिए जहां डायल 181 या 1090 पर सबसे ज्यादा कॉल घरेलू झगड़ों, ससुराल में प्रताड़ना, मोबाइल पर धमकी व साइबर ब्लैकमेल से जुडे आते हैं। पुलिस मुख्यालय व अभय कमांड सेंटर की टीमें इन शिकायतों को प्राथमिकता के आधार पर स्थानीय पुलिस को फॉरवर्ड करती हैं, जबकि गंभीर मामलों में वन-स्टॉप सेंटर तक सीधे रेफर किया जाता है।