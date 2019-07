ऑनलाइन ठगी: क्रेडिट कार्ड से निकाले 1 लाख रुपए

अजमेर. शहर में ऑनलाइन ठगी का सिलसिला थमा नहीं है। निजी कम्पनी के कारिंदों ने एक युवक को टूर एन्ड ट्रेवल कम्पनी चलाने का ऑफर देकर देकर ठगी कर डाली। उन्होंने शातिराना अंदाज में पिन नंबर हासिल कर युवक के क्रेडिट कार्ड से 1 लाख पांच हजार रुपए निकाल लिया। पीडि़त ने कोतवाली थाने में मामला दर्ज कराया है।

सुंदर विलास गली नंबर 10 निवासी रितेश चौरसिया ने बताया कि पिछले दिनों एक निजी कंपनी के कर्मचारियों का उसके पास फोन आया। कर्मचारियों ने उसे टूर एन्ड ट्रेवल कम्पनी चलाने का ऑफर देते हुए होटल में बुलाया। वह एक-दो दिन पहले शाम करीब 7 बजे कर्मचारियों से मिलने पहुंचा। बातचीत में कर्मचारियों ने उसे कम्पनी से जुड़ी जानकारी दी। इसके तहत 70 दिन होटल में ठहराने, देश के विभिन्न हिस्सो में टूर, अंतर्राष्ट्रीय टूर, राजस्थान में नि:शुल्क टूर, एयर टिकट पर 40 फीसदी डिस्काउंट जैसे आकर्षण बताए।

पिन नंबर पूछते ही उड़ी रकम...

रितेश के अनुसार कर्मचारियों ने बातों ही बातों में उससे क्रेडिट कार्ड और उसका पिन नंबर पूछ लिया। उन्होंने कहा कि नियमानुसार कंपनी संचालन के लिए कुछ राशि जमा करानी होगी। बाद में ईएमआई के रुपए 3-4 हजार रुपए की कटौती की जाएगी। लेकिन इससे पहले ही शातिर ठगों ने क्रेडिट कार्ड के जरिए उसके खाते से 1 लाख पांच हजार रुपए उड़ा लिए।

तुरंत छोड़ दिया होटल

पीडि़त ने बताया कि रकम निकालने के बाद ठगों ने होटल खाली कर दिया। उसने कई बार फोन पर संपर्क किया, लेकिन जवाब नहीं मिला। उसने कोतवाली थाने में जाकर रिपोर्ट दर्ज कराई। पुलिस ने उसके द्वारा दिए नंबर पर कॉल किया, तो फोन रिसीव किया। कम्पनी के कर्ताधर्ताओं ने पुलिस को उसके कर्मचारियों को धमकाने की शिकायत देते हुए पीडि़त के खिलाफ मामला दर्ज कराने की बात कही।

