Ajmer: ‘आई लव यू…’, 5 पन्नों का सुसाइड नोट लिखकर युवक ने दे दी जान, प्रेमिका के परिजन पर ये लगाए आरोप

Youth Committed Suicide: अजमेर रोड स्थित कृष्णा नगर कॉलोनी में सोमवार सुबह सतीश पुत्र तेजमल माली (25) ने घर में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। उसके पास से 5 पन्नों का सुसाइड नोट मिला है।
इसमें प्रेमिका के परिजन द्वारा कथित रूप से परेशान किए जाने और ऑनलाइन गेम में रुपए गंवाने के कारण कर्ज में डूबने जैसी बातें दर्ज हैं। परिजन के अनुसार रविवार रात खाना खाने के बाद सतीश अपने कमरे में सोने चला गया।
सोमवार सुबह उसका भाई सूरज किसी काम से छत पर गया तो कमरे में सतीश फांसी पर लटका नजर आया। उसका शोर सुनकर परिजन दौड़े और सतीश को अस्पताल ले गए जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया।
सूचना मिलने पर शहर थाना पुलिस अस्पताल पहुंची और मामले की जानकारी ली। पुलिस ने सूरज की रिपोर्ट पर मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पोस्टमार्टम कार्रवाई के बाद शव परिजन के सुपुर्द कर दिया गया।
पुलिस ने बताया कि सुसाइड नोट में सतीश ने प्रेमिका के परिजन पर लगातार धमकाने और मानसिक दबाव डालने का आरोप लगाया। उसने ये भी लिखा की प्रेमिका से बहुत प्यार करता है उससे शादी करने की बात करता था। एक पन्ने के लास्ट में उसने प्रेमिका के नाम के साथ आई लव यू भी लिखा। इसके अलावा ऑनलाइन गेमिंग की लत से आर्थिक नुकसान और कर्ज में फंसने की बात भी लिखी।
मृतक के पास से सुसाइड नोट बरामद हुआ है। मामले की सभी पहलुओं से जांच की जा रही है। जिन लोगों के नाम इसमें आए हैं, उनसे भी पूछताछ की जाएगी।
कुसुमलता मीणा, थानाधिकारी, शहर थाना