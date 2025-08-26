Ajmer: ‘आई लव यू…’, 5 पन्नों का सुसाइड नोट लिखकर युवक ने दे दी जान, प्रेमिका के परिजन पर ये लगाए आरोप

पुलिस ने बताया कि सुसाइड नोट में सतीश ने प्रेमिका के परिजन पर लगातार धमकाने और मानसिक दबाव डालने का आरोप लगाया। उसने ये भी लिखा की प्रेमिका से बहुत प्यार करता है उससे शादी करने की बात करता था। एक पन्ने के लास्ट में उसने प्रेमिका के नाम के साथ आई लव यू भी लिखा। इसके अलावा ऑनलाइन गेमिंग की लत से आर्थिक नुकसान और कर्ज में फंसने की बात भी लिखी।