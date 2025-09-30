Patwari Exam Result: पटवारी भर्ती परीक्षा के रिजल्ट पर आया बड़ा अपडेट, जानें कब घोषित होंगे परिणाम

फोटो: पत्रिका
Sarkari Exam Result Date: राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा आयोजित पटवारी भर्ती परीक्षा 2025 को लेकर बड़ी जानकारी सामने आई है। पहले यह उम्मीद की जा रही थी कि परीक्षा का परिणाम दीपावली से पहले जारी कर दिया जाएगा लेकिन अब रिजल्ट में देरी तय मानी जा रही है।
राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के अध्यक्ष आलोक राज ने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट कर जानकारी साझा करते हुए बताया कि 'पटवारी और लाइब्रेरियन दोनों परीक्षाओं की प्राइमरी की पर बड़ी संख्या में ऑब्जेक्शन दर्ज हुए हैं। इन्हीं ऑब्जेक्शन की जांच और समाधान में समय लगने के कारण अब दोनों परीक्षाओं के प्री डीवी रिजल्ट दीपावली के बाद जारी किए जाएंगे।'
आपको बता दें कि पटवारी भर्ती परीक्षा में कुल 6.76 लाख अभ्यर्थियों ने पंजीकरण कराया था, जिनमें से 6 लाख से अधिक परीक्षार्थी परीक्षा में शामिल हुए। इस तरह 88.88 प्रतिशत उपस्थिति दर्ज की गई, जो कि हाल के वर्षों में एक उच्चतम प्रतिशत में से एक है।
इस भर्ती परीक्षा के माध्यम से राजस्थान में कुल 3705 पटवारी पदों को भरा जाएगा। बड़ी संख्या में अभ्यर्थियों के शामिल होने के चलते एक-एक सीट पर औसतन 182 अभ्यर्थियों के बीच प्रतिस्पर्धा है।
बोर्ड अध्यक्ष ने स्पष्ट किया कि अभी कोई निश्चित तिथि तय नहीं की गई है लेकिन परिणाम दीपावली के बाद ही जारी होगा। जैसे ही मूल्यांकन प्रक्रिया पूरी होगी आधिकारिक तिथि की घोषणा की जाएगी।
