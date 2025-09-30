Patwari Exam Result: पटवारी भर्ती परीक्षा के रिजल्ट पर आया बड़ा अपडेट, जानें कब घोषित होंगे परिणाम

राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के अध्यक्ष आलोक राज ने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट कर जानकारी साझा करते हुए बताया कि 'पटवारी और लाइब्रेरियन दोनों परीक्षाओं की प्राइमरी की पर बड़ी संख्या में ऑब्जेक्शन दर्ज हुए हैं। इन्हीं ऑब्जेक्शन की जांच और समाधान में समय लगने के कारण अब दोनों परीक्षाओं के प्री डीवी रिजल्ट दीपावली के बाद जारी किए जाएंगे।'