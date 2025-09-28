Upcoming Govt Exam: राजस्थान में आगामी भर्ती परीक्षाओं की लिस्ट जारी, जानें पूरी डिटेल्स

RSSB और RPSC ने आगामी महीनों में होने वाली भर्ती परीक्षाओं का कार्यक्रम जारी कर दिया है, जिसमें VDO, REET Mains, CET, LDC, कृषि पर्यवेक्षक, वरिष्ठ अध्यापक और स्कूल व्याख्याता जैसी प्रमुख परीक्षाओं की तारीखें घोषित कर दी गई हैं। less than 1 minute read