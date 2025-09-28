Patrika LogoSwitch to English

Upcoming Govt Exam: राजस्थान में आगामी भर्ती परीक्षाओं की लिस्ट जारी, जानें पूरी डिटेल्स

RSSB और RPSC ने आगामी महीनों में होने वाली भर्ती परीक्षाओं का कार्यक्रम जारी कर दिया है, जिसमें VDO, REET Mains, CET, LDC, कृषि पर्यवेक्षक, वरिष्ठ अध्यापक और स्कूल व्याख्याता जैसी प्रमुख परीक्षाओं की तारीखें घोषित कर दी गई हैं।

less than 1 minute read

जयपुर

image

Akshita Deora

Sep 28, 2025

फोटो: पत्रिका

Govt Jobs 2025: राजस्थान में नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए बड़ी खबर सामने आई है। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड (RSSB) और राजस्थान लोक सेवा आयोग (RPSC) ने आगामी महीनों में होने वाली भर्ती परीक्षाओं का विस्तृत कार्यक्रम घोषित कर दिया है।

RSSB द्वारा आयोजित होने वाली परीक्षाओं में ग्राम विकास अधिकारी, प्लाटून कमांडर, वरिष्ठ अध्यापक (सेकंड ग्रेड) समेत कई परीक्षाएं है।

राजस्थान में आगामी आयोजित होने वाली भर्ती परीक्षाओं की तारीख

RSSB द्वारा आयोजित की जाने वाली भर्ती परीक्षाएं

भर्ती का नामपरीक्षा तिथि
ग्राम विकास अधिकारी (VDO)02 नवम्बर 2025
लेब असिस्टेंट22 फरवरी 2026
प्लाटून कमांडर22 नवम्बर 2025
REET Mains17 जनवरी 2026 से 21 जनवरी 2026 तक
CET स्नातक स्तरनई परीक्षा तिथि घोषित की जाएगी
CET 12वीं स्तर08 मई 2026 से 10 मई 2026 तक
परिचालक06 नवम्बर 2025
वाहन चालक23 नवम्बर 2025
पर्यवेक्षक महिला और संविधा आयुष अधिकारी26 दिसम्बर 2025
कृषि पर्यवेक्षक08 मार्च 2026
जमादार ग्रेड-227 दिसम्बर 2025
लिपिक ग्रेड-2 / कनिष्ठ सहायक (LDC)05 जुलाई 2026 से 06 जुलाई 2026 तक

RPSC द्वारा आयोजित की जाने वाली भर्ती परीक्षाएं

भर्ती का नामपरीक्षा तिथि
सब इंस्पेक्टर / प्लाटून कमांडर05 अप्रैल 2026
वरिष्ठ अध्यापक (2nd ग्रेड टीचर)12 जुलाई 2026 से 18 जुलाई 2026 तक
स्कूल लेक्चरर (1st ग्रेड)31 मई 2026 से 16 जून 2026 तक
पशु चिकित्सा अधिकारी19 अप्रैल 2026
असिस्टेंट एग्रीकल्चर इंजीनियर19 अप्रैल 2026

इस घोषणा से अभ्यर्थियों में उत्साह है क्योंकि लंबे समय से परीक्षाओं की तिथियों को लेकर असमंजस बना हुआ था।

28 Sept 2025 03:25 pm

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / Upcoming Govt Exam: राजस्थान में आगामी भर्ती परीक्षाओं की लिस्ट जारी, जानें पूरी डिटेल्स

