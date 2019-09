plastic mukt ajmer : प्लास्टिक से कैसे बचना है, अपनाएं यह विकल्प

अजमेर. अजमेर को प्लास्टिक मुक्त (Ajmer plastic free )करने के लिए आमजन को अपनी आदतों में सुधार करना होगा। इससे ही प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की वन टाइम यूज प्लास्टिक (one time use plastic) को बंद करने की मुहिम रंग ला सकेगी। प्लास्टिक के उपयोग से पर्यावरण के साथ स्वास्थ्य (Health with environment) पर भी विपरित प्रभाव पढ़ रहा है। आमजन को क्या उपयोग करें और क्या उपयोग न करें इसे समझना बहुत आवश्यक है। इससे ही समस्या का समाधान हो सकता है। इसके लिए संकल्पित होने की आवश्यकता है। राजस्थान पत्रिका (Rajasthan patrika) की आओ, अजमेर को प्लास्टिक मुक्त करने की घर से करें शुरुआत अभियान की कड़ी में आज हम आपकों बता रहे हैं कि हमें क्या उपयोग करना चाहिए, क्या नहीं और उसका विकल्प क्या है।

इनसे बचने का करें प्रयास

- प्लास्टिक के गिलास-कप का उपयोग बंद करें

- प्लास्टिक की थाली, प्लेट और पत्तल के उपयोग से बचें

- प्लास्टिक की थैली में तरल पदार्थ लेकर जाने से बचें

- प्लास्टिक की बोतल का उपयोग बंद करें

- प्लास्टिक की स्ट्रा, चम्मच, कांटे का उपयोग करें बंद

- पॉलीथिन की थैलियों का उपयोग नहीं करें

- होटलों व रेस्टोरेंट में खाना पैकिंग के डिब्बे हो बंद

यह है इन चीजों का विकल्प

- कागज, स्टील, कांच और कुल्लड़ का करें उपयोग

- कागज की और पत्तों की पत्तल का उपयोग

- तरल पदार्थ के लिए स्टील की कैटली का उपयोग

- स्टील और कांच की बोतल काम में लें

- लकड़ी के चम्मच, स्टील के चम्मच और कांटे का हो उपयोग

- घर से थैला लेकर निकलने की डालें आदत

- खाना पैक करने वाले फॉइल पेपर का हो उपयोग

