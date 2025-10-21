Pushkar Mela 2025: पुष्कर मेला कल से, पहली बार होगा कैमल और हॉर्स शो, मिस्टर-मिस राजस्थान भी दिखाएंगे जलवा

साल भर सूने पड़े रेतीले धोरों में रंगत आने लगी है। नए मेला मैदान में पशुपालन विभाग की ओर से दीपावली के दूसरे दिन 22 अक्टूबर से पशु मेला शुरू कर दिया जाएगा। मेला मैदान में टेन्ट व्यवसायियों ने तंबू गाड़ दिए हैं। कपालेश्वर महादेव मंदिर के पास निजी खातेदार की जमीन पर सर्कस व मनोरंजन के साधन लगाने वालों ने साजो सामान के साथ डेरे लगा दिए हैं। बिजली विभाग की ओर से पशुपालकों के लिए धोरों में पोल लगाकर तार जोड़े दिए गए हैं।