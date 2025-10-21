Patrika LogoSwitch to English

अजमेर

Pushkar Mela 2025: पुष्कर मेला कल से, पहली बार होगा कैमल और हॉर्स शो, मिस्टर-मिस राजस्थान भी दिखाएंगे जलवा

पशुपालन विभाग को मेले की व्यवस्थाएं करने के लिए निदेशालय से 23 लाख रुपए का बजट मिला था। मेला अधिकारी सुनील घीया ने बताया कि पिछली बार मेले की व्यवस्थाओं के लिए कुल 28 लाख रुपए का खर्चा हुआ था।

2 min read

अजमेर

image

Rakesh Mishra

Oct 21, 2025

Pushkar Mela 2025

पुष्कर मेला। फाइल फोटो- पत्रिका

पुष्कर। पशु मेला 22 अक्टूबर से शुरू होगा। जिला एवं पशुपालन विभाग की ओर से मेले में आने वाले पशुपालकों, व्यापारियों एवं श्रद्धालुओं के लिए व्यवस्थाएं जुटाने का काम अब अंतिम चरण में है। मैदान में टेंट एवं मनोरंजन के साधन लगाने वालों ने डेरे जमाने शुरू कर दिए हैं। बिजली के पोल लगाने, तार खींचने से लेकर तमाम तैयारियां की जाने लगी है।

साल भर सूने पड़े रेतीले धोरों में रंगत आने लगी है। नए मेला मैदान में पशुपालन विभाग की ओर से दीपावली के दूसरे दिन 22 अक्टूबर से पशु मेला शुरू कर दिया जाएगा। मेला मैदान में टेन्ट व्यवसायियों ने तंबू गाड़ दिए हैं। कपालेश्वर महादेव मंदिर के पास निजी खातेदार की जमीन पर सर्कस व मनोरंजन के साधन लगाने वालों ने साजो सामान के साथ डेरे लगा दिए हैं। बिजली विभाग की ओर से पशुपालकों के लिए धोरों में पोल लगाकर तार जोड़े दिए गए हैं।

23 लाख का बजट मिला

पशुपालन विभाग को मेले की व्यवस्थाएं करने के लिए निदेशालय से 23 लाख रुपए का बजट मिला था। मेला अधिकारी सुनील घीया ने बताया कि पिछली बार मेले की व्यवस्थाओं के लिए कुल 28 लाख रुपए का खर्चा हुआ था। इस बार 23 लाख रूपए ही मांगे गए थे तो मिल गए हैं।

शेष 5 लाख रुपए की पशुओं की रवन्ने, खरीदफरोत व अन्य साधनों से आमद हो जाएगी। 28 लाख रुपए पशु प्रतियोगिता पुरस्कार, बिजली सहित मेले की अन्य व्यवस्थाओं पर खर्च किए जाएंगे। गौरतलब है कि गत दिनों केबिनेट मंत्री सुरेश सिंह रावत ने पशुपालकों एवं प्रतियोगिताओं में दी जाने वाली पुरस्कार राशि बढाकर देने के निर्देश दिए थे।

10 लाख लीटर अतिरिक्त पेयजल

जलदाय विभाग की ओर से पुष्कर पशु मेला शुरू होते ही 22 अक्टूबर से वर्तमान क्षमता के अतिरिक्त 10 लाख लीटर पेयजल बीसलपुर लाइन से मंगवाकर जलापूर्ति की जाएगी। सहायक अभियंता भोला सिंह ने बताया कि वर्तमान में 22 लाख 50 हजार लीटर प्रतिदिन की खपत है। मेले के दौरान पुष्कर के 26 जोन में बांटकर दस लाख लीटर अतिरिक्त पेयजल मंगवाया जाएगा। इसी तरह से प्रतिदिन अल्टरनेट सिस्टम यानि एक दिन छोड़कर एक दिन में पेयजल दिया जाएगा।

इस बार पुष्कर मेला कई नए रंगों में नजर आएगा। पहली बार यहां ऊंट और घोड़े का शो आयोजित किया जाएगा, जिसमें ऊंटों का प्रदर्शन बीएसएफ के जवान करेंगे। मेले में इस बार आकर्षण का केंद्र रहेगा मिस्टर एंड मिस राजस्थान प्रतियोगिता , जो पहली दफा आयोजित हो रहा है।

दिलचस्प बात यह है कि इस बार किसी भी मेहमान या अधिकारी के लिए वीआईपी पास जारी नहीं किए जाएंगे। मेले की बॉलीवुड नाइट में सुरों की जोड़ी रूप कुमार राठौड़ और सोनाली राठौड़ प्रस्तुति देंगे। पशुपालकों की सुविधा के लिए इस बार ऑनलाइन प्लॉट बुकिंग सिस्टम शुरू किया गया है। साथ ही स्थानीय कलाकारों, लोक नृत्य और राजस्थानी गायन को मंच देकर लोकसंस्कृति को विशेष पहचान देने की तैयारी की गई है।

Updated on:

21 Oct 2025 05:36 pm

Published on:

21 Oct 2025 04:55 pm

Hindi News / Rajasthan / Ajmer / Pushkar Mela 2025: पुष्कर मेला कल से, पहली बार होगा कैमल और हॉर्स शो, मिस्टर-मिस राजस्थान भी दिखाएंगे जलवा

