Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

स्वतंत्रता दिवस

TAFE MF Logo

मौसम

बिहार चुनाव 2025

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

अजमेर

कहां तक पहुंचा पुष्कर-मेड़ता रेल लाइन का काम? अजमेर से बीकानेर के बीच कनेक्टिविटी को मिलेगी मजबूती

वासुदेव देवनानी ने रेलवे के अधिकारियों से विभिन्न परियोजनाओं पर चर्चा की।

अजमेर

Lokendra Sainger

Aug 14, 2025

Pushkar-Merta Railway Line
Photo- Meta AI

Pushkar-Merta Railway Line: अजमेर जिले में विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने बुधवार को अजमेर सर्किट हाउस में रेलवे के अधिकारियों से विभिन्न परियोजनाओं पर चर्चा की। उन्होंने अजमेर शहर के विकास को नया आयाम देने वाली विभिन्न योजनाओं को गति देने के निर्देश दिए। मंडल रेल प्रबंधक राजू भूतड़ा सहित वरिष्ठ अधिकारी इस बैठक में उपस्थित रहे।

स्पीकर देवनानी ने कहा कि राज्य सरकार, जिला प्रशासन और रेलवे के साथ समन्वय कर इन योजनाओं को गति दी जाएगी। उन्होंने रेलवे के अधिकारियों से कहा कि पुष्कर-मेड़ता रेल लाइन का काम जल्द पूरा हो। यह लाइन अजमेर से बीकानेर की कनेक्टिविटी के लिए महत्वपूर्ण है, इसे जल्द पूरा किया जाए।

ये भी पढ़ें

राजस्थान: सरपंच ने 100-100 रुपए में बांटे पट्टे… VDO ने एसीबी से की शिकायत, पंचायती राज ने भी माना गलत
कोटा
kundanpur sarpanch news

सर्वे, मुआवजा का काम जारी

रेलवे के अधिकारियों ने बताया कि जिला प्रशासन, पुष्कर व रियांबड़ी उपखण्ड स्तर पर सर्वे, मुआवजा का काम चल रहा है। यह काम होते ही लाइन का काम शुरू हो जाएगा। साथ ही रेलवे के अधिकारियों ने बताया कि भविष्य में मार्टिण्डल ब्रिज को भी उंचा कर यातायात की बाधा को समाप्त करने की कार्ययोजना पर काम किया जा रहा है।

उन्होंने कहा कि केन्द्र सरकार की घोषणा के अनुरूप स्टेशन के सौन्दर्यकरण एवं अन्य काम जल्द पूरे हों। अधिकारियों ने बताया कि मार्टिण्डल ब्रिज से आगे रेलवे अस्पताल की तरफ रेल लाइनों का विस्तार, स्टेशन की इमारत का विस्तार, नए फुट ओवर ब्रिज और वेटिंग एरिया आदि का पर तेजी से काम चल रहा है। यह सभी कार्य पूर्ण होने पर अजमेर रेलवे स्टेशन एक नए और भव्य स्वरूप में निखर कर सामने आएगा।

पर्यटन के नए हब के रूप में विकसित होगा अजमेर

वासुदेव देवनानी ने कहा कि अजमेर को पर्यटन के नए हब के रूप में विकसित किया जा रहा है। इसमें रेलवे की भी अहम भूमिका है। उन्होंने कहा कि रेलवे अपनी भूमि राज्य सरकार को उपलब्ध कराए तो विभिन्न विकास कार्य कराए जा सकते हैं। बैठक में अजमेर-चित्तौड़ डबल लाइन, यातायात, स्टेशन के बाहर ड्रेनेज, मदार व दौराई स्टेशन को और अधिक विकसित करने, जिला प्रशासन से समन्वय सहित अन्य मुद्दों पर भी चर्चा हुई।

ये भी पढ़ें

राजस्थान रोडवेज की यात्रा 5 दिन के लिए ‘FREE’, RSRTC ने की घोषणा; 6 लाख परीक्षार्थियों को मिलेगा फायदा
जयपुर
rajasthan raodways

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

14 Aug 2025 12:06 pm

Hindi News / Rajasthan / Ajmer / कहां तक पहुंचा पुष्कर-मेड़ता रेल लाइन का काम? अजमेर से बीकानेर के बीच कनेक्टिविटी को मिलेगी मजबूती

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

Janmashtami 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.