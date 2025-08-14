कहां तक पहुंचा पुष्कर-मेड़ता रेल लाइन का काम? अजमेर से बीकानेर के बीच कनेक्टिविटी को मिलेगी मजबूती

वासुदेव देवनानी ने कहा कि अजमेर को पर्यटन के नए हब के रूप में विकसित किया जा रहा है। इसमें रेलवे की भी अहम भूमिका है। उन्होंने कहा कि रेलवे अपनी भूमि राज्य सरकार को उपलब्ध कराए तो विभिन्न विकास कार्य कराए जा सकते हैं। बैठक में अजमेर-चित्तौड़ डबल लाइन, यातायात, स्टेशन के बाहर ड्रेनेज, मदार व दौराई स्टेशन को और अधिक विकसित करने, जिला प्रशासन से समन्वय सहित अन्य मुद्दों पर भी चर्चा हुई।