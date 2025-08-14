कहां तक पहुंचा पुष्कर-मेड़ता रेल लाइन का काम? अजमेर से बीकानेर के बीच कनेक्टिविटी को मिलेगी मजबूती

Pushkar-Merta Railway Line: अजमेर जिले में विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने बुधवार को अजमेर सर्किट हाउस में रेलवे के अधिकारियों से विभिन्न परियोजनाओं पर चर्चा की। उन्होंने अजमेर शहर के विकास को नया आयाम देने वाली विभिन्न योजनाओं को गति देने के निर्देश दिए। मंडल रेल प्रबंधक राजू भूतड़ा सहित वरिष्ठ अधिकारी इस बैठक में उपस्थित रहे।
स्पीकर देवनानी ने कहा कि राज्य सरकार, जिला प्रशासन और रेलवे के साथ समन्वय कर इन योजनाओं को गति दी जाएगी। उन्होंने रेलवे के अधिकारियों से कहा कि पुष्कर-मेड़ता रेल लाइन का काम जल्द पूरा हो। यह लाइन अजमेर से बीकानेर की कनेक्टिविटी के लिए महत्वपूर्ण है, इसे जल्द पूरा किया जाए।
रेलवे के अधिकारियों ने बताया कि जिला प्रशासन, पुष्कर व रियांबड़ी उपखण्ड स्तर पर सर्वे, मुआवजा का काम चल रहा है। यह काम होते ही लाइन का काम शुरू हो जाएगा। साथ ही रेलवे के अधिकारियों ने बताया कि भविष्य में मार्टिण्डल ब्रिज को भी उंचा कर यातायात की बाधा को समाप्त करने की कार्ययोजना पर काम किया जा रहा है।
उन्होंने कहा कि केन्द्र सरकार की घोषणा के अनुरूप स्टेशन के सौन्दर्यकरण एवं अन्य काम जल्द पूरे हों। अधिकारियों ने बताया कि मार्टिण्डल ब्रिज से आगे रेलवे अस्पताल की तरफ रेल लाइनों का विस्तार, स्टेशन की इमारत का विस्तार, नए फुट ओवर ब्रिज और वेटिंग एरिया आदि का पर तेजी से काम चल रहा है। यह सभी कार्य पूर्ण होने पर अजमेर रेलवे स्टेशन एक नए और भव्य स्वरूप में निखर कर सामने आएगा।
वासुदेव देवनानी ने कहा कि अजमेर को पर्यटन के नए हब के रूप में विकसित किया जा रहा है। इसमें रेलवे की भी अहम भूमिका है। उन्होंने कहा कि रेलवे अपनी भूमि राज्य सरकार को उपलब्ध कराए तो विभिन्न विकास कार्य कराए जा सकते हैं। बैठक में अजमेर-चित्तौड़ डबल लाइन, यातायात, स्टेशन के बाहर ड्रेनेज, मदार व दौराई स्टेशन को और अधिक विकसित करने, जिला प्रशासन से समन्वय सहित अन्य मुद्दों पर भी चर्चा हुई।