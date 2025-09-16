Rajasthan Crime-चुराया गया हार बरामद नहीं कर सकी पुलिस, भेजा जेल

अजमेर(Ajmer News). सदर कोतवाली थाना पुलिस ने बड़ी मशक्कत कर 900 किमी पीछा कर हार चुराने के मामले में दो महिलाओं को गिरफ्तार तो किया लेकिन उनसे चोरी का हार बरामद नहीं हो सका। दोनों जेल जाने तक हार चुराने से इनकार करती रहीं। अब पुलिस उनकी न्यायिक अभिरक्षा में शिनाख्त परेड करवाने के साथ बरामदगी के पुन: प्रयास करेगी। सोमवार को दोनों को न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया।
पुलिस के अनुसार महाराष्ट्र के औरंगाबाद छावनी विश्वास नगर, लेबर कॉलोनी निवासी बुशरा परवीन और जिन्स बाइजिपुरा, संजय नगर निवासी मुन्नी परवीन को सोमवार को अदालत में पेश किया। पुलिस ने दोनों बहनों के अनुसंधान में सहयोग नहीं करने की बात कही। माना जा रहा है कि शिनाख्त परेड के बाद उन्हें पुन: प्रोडक्शन वारंट पर गिरफ्तार कर पड़ताल की जाएगी। गौरतलब है कि दोनों को पुलिस ने बापर्दा रखा था।
पुलिस के पास आरोपी महिलाओं के खिलाफ पर्याप्त सबूत हैं। सीसीटीवी फुटेज में दोनों का चेहरा साफ नजर आ रहा है। उनके मोबाइल की लोकेशन, बीटीएस, सीडीआर समेत कई तकनीकी साक्ष्य मौजूद है।
कोतवाली थाना पुलिस दोनों बहनों का औरंगाबाद की संबंधित थाना पुलिस से आपराधिक रिकॉर्ड भी मांग चुकी है लेकिन अब तक उनका आपराधिक रिकॉर्ड नहीं मिल सका
दोनों महिलाओं ने हार चोरी करने से इनकार किया है। जबकि पुलिस के पास तकनीकी साक्ष्य मौजूद है। शिनाख्त परेड के बाद हार बरामदगी के प्रयास किए जाएंगे।
रूद्र प्रकाश शर्मा, पुलिस उप अधीक्षक (उत्तर)