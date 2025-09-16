Rajasthan Crime-चुराया गया हार बरामद नहीं कर सकी पुलिस, भेजा जेल

पुलिस के अनुसार महाराष्ट्र के औरंगाबाद छावनी विश्वास नगर, लेबर कॉलोनी निवासी बुशरा परवीन और जिन्स बाइजिपुरा, संजय नगर निवासी मुन्नी परवीन को सोमवार को अदालत में पेश किया। पुलिस ने दोनों बहनों के अनुसंधान में सहयोग नहीं करने की बात कही। माना जा रहा है कि शिनाख्त परेड के बाद उन्हें पुन: प्रोडक्शन वारंट पर गिरफ्तार कर पड़ताल की जाएगी। गौरतलब है कि दोनों को पुलिस ने बापर्दा रखा था।