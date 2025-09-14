Rajasthan Crime-दो साल से फरार कुख्यात तस्कर गिरफ्तार, भेजा जेल

आरोपी सूरज नाथ को 2018 में गंगरार थाना क्षेत्र में डेढ़ सौ किलो डोडा पोस्त चूरा की तस्करी के मामले में चित्तौड़गढ़ कारागृह में दाखिल कराया था। आरोपी 2020 में चित्तौड़गढ़ कारागार से पैरोल पर फरार हो गया। तब से आरोपी फरार चल रहा है। उसके खिलाफ प्रदेश में भीलवाडा, चित्तौडगढ, बेगू, गगंरार, एमपी में नीमच के जावद व नीमच केंट थाने में 10 से ज्यादा मादक पदार्थ तस्करी के प्रकरण दर्ज है। आरोपी एमपी, पंजाब में वांछित है।