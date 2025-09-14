Rajasthan Crime-दो साल से फरार कुख्यात तस्कर गिरफ्तार, भेजा जेल

अजमेर(Ajmer news). राजकीय रेलवे पुलिस ने मादक पदार्थ की तस्करी के एक मामले में दो साल से फरार चल रहे तस्कर को शनिवार को प्रोडक्शन वारंट पर मध्यप्रदेश के नीमच जावद उप कारागृह से गिरफ्तार कर लिया।
वृत्ताधिकारी(जीआरपी) रामअवतार चौधरी ने बताया कि 22 किलो डोडा चूरा तस्करी मामले में संलिप्त आरोपी भीलवाड़ा बडलियास निवासी सूरज उर्फ शेरू नाथ को प्रोडक्शन वारंट पर गिरफ्तार किया। आरोपी एमपी नीमच जावद उप कारागृह में बंद था। उससे मादक पदार्थ की तस्करी में अतंरराज्यीय नेटवर्क की पडताल की गई। बाद में उसको न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया।
आरोपी सूरज नाथ को 2018 में गंगरार थाना क्षेत्र में डेढ़ सौ किलो डोडा पोस्त चूरा की तस्करी के मामले में चित्तौड़गढ़ कारागृह में दाखिल कराया था। आरोपी 2020 में चित्तौड़गढ़ कारागार से पैरोल पर फरार हो गया। तब से आरोपी फरार चल रहा है। उसके खिलाफ प्रदेश में भीलवाडा, चित्तौडगढ, बेगू, गगंरार, एमपी में नीमच के जावद व नीमच केंट थाने में 10 से ज्यादा मादक पदार्थ तस्करी के प्रकरण दर्ज है। आरोपी एमपी, पंजाब में वांछित है।