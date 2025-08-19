Rajasthan Crime-ट्रेक्टर चोर गिरोह का पर्दाफाश, 6 आरोपी गिरफ्तार

पुलिस अधीक्षक वंदिता राणा ने बताया कि जिले में वाहन चोरी की बढ़ती वारदातों पर अंकुश लगाने के लिए चलाए गए अभियान में साइबर सेल की मदद से पीसांगन थाना पुलिस ने चोर गिरोह को दबोचने में कामयाबी हासिल की है। पुलिस ने गिरोह के सरगना पीसांगन, भटसूरी निवासी जगदीश गुर्जर(28), दयाल उर्फ दियाल गुर्जर(26), ब्यावर रास के श्यामपुरा निवासी जगदीश गुर्जर(27), राजपाल उर्फ राजू गुर्जर(22), पीसांगन के प्रतापपुरा निवासी राधेश्याम गुर्जर(25) व जोधपुर भोपालगढ़ अरतिया कला बंदड़ा हाल माता का थान, मगर पुंजला शांति नगर निवासी रामपालसिह विश्नोई(32) को गिरफ्तार किया। गिरोह अजमेर के साथ ब्यावर, पाली के आसपास के इलाके में ट्रेक्टर चोरी की वारदात को अंजाम देता है। पुलिस ने उनकी निशानदेही पर चोरी का ट्रेक्टर, वारदात में इस्तेमाल बोलेरो बरामद की।