Rajasthan Crime-ट्रेक्टर चोर गिरोह का पर्दाफाश, 6 आरोपी गिरफ्तार

अजमेर(Ajmer News). जिला साइबर सेल व पीसांगन थाना पुलिस ने ट्रेक्टर चोर गिरोह का पर्दाफाश करते हुए गैंग के सरगना समेत 6 जनों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने चोरी का ट्रेक्टर और वारदात में इस्तेमाल वाहन जब्त किया। पुलिस को वाहन चोरी की कई वारदातें खुलने की उम्मीद है।
पुलिस अधीक्षक वंदिता राणा ने बताया कि जिले में वाहन चोरी की बढ़ती वारदातों पर अंकुश लगाने के लिए चलाए गए अभियान में साइबर सेल की मदद से पीसांगन थाना पुलिस ने चोर गिरोह को दबोचने में कामयाबी हासिल की है। पुलिस ने गिरोह के सरगना पीसांगन, भटसूरी निवासी जगदीश गुर्जर(28), दयाल उर्फ दियाल गुर्जर(26), ब्यावर रास के श्यामपुरा निवासी जगदीश गुर्जर(27), राजपाल उर्फ राजू गुर्जर(22), पीसांगन के प्रतापपुरा निवासी राधेश्याम गुर्जर(25) व जोधपुर भोपालगढ़ अरतिया कला बंदड़ा हाल माता का थान, मगर पुंजला शांति नगर निवासी रामपालसिह विश्नोई(32) को गिरफ्तार किया। गिरोह अजमेर के साथ ब्यावर, पाली के आसपास के इलाके में ट्रेक्टर चोरी की वारदात को अंजाम देता है। पुलिस ने उनकी निशानदेही पर चोरी का ट्रेक्टर, वारदात में इस्तेमाल बोलेरो बरामद की।
एसपी ने बताया कि गिरोह का सरगना जगदीश गुर्जर अजमेर जिले के तीन पुलिस थानों का स्थाई वारंटी है। आरोपी एक संगठित गिरोह चलाता है। आरोपियों के खिलाफ बीएनएसएस की धारा 111 को जोड़ा गया है। जगदीश गुर्जर की हिस्ट्रीशीट खोलने की तैयारी शुरू कर दी है। उसके खिलाफ ब्यावर आनन्दपुर कालू, ब्यावर सदर, भीलवाड़ा बागौर, मांडल, नागौर मूंडवा, अजमेर कोतवाली, क्रिश्चियन गंज-3 व पीसांगन में वाहन चोरी व एनडीपीएस एक्ट के 12 प्रकरण दर्ज हैं। वहीं जोधपुर निवासी रामपाल के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट, चोरी व मारपीट के तीन मुकदमे दर्ज हैं।
एसपी ने बताया कि गिरोह को पकड़ने के लिए एएसपी ग्रामीण दीपक शर्मा व सीओ रामचन्द्र चौधरी के निर्देशन में विशेष टीम बनाई। पीसांगन थानाप्रभारी प्रहलाद सहाय मीणा के नेतृत्व में टीम ने तकनीकी सहायता से आरोपियों को दबोच चोरी के ट्रेक्टर बरामद किए। कार्रवाई में पीसांगन थाने के हैडकांस्टेबल गुलाबराम, प्रधान, सिपाही प्रकाश, साइबर सेल के हैडकांस्टेबल सीताराम, सिपाही रामनिवास व अजीतसिंह ने विशेष योगदान दिया।
पुलिस ने वाहन चोरी में सक्रिय गिरोह के गुर्गो को हिरासत में लेकर पूछताछ की। पूछताछ में आरोपियों ने ट्रेक्टर-ट्रोली चोरी करना कबूल लिया। पुलिस ने आरोपियों से पीसांगन, ब्यावर सदर थाना क्षेत्र से चोरी किया ट्रेक्टर सहित वारदात में इस्तेमाल बोलेरो कार जब्त की।
पुलिस पड़ताल में सामने आया कि आरोपी शोक, मौज-मस्ती के लिए अपने साथियों के साथ मिलकर रात में पहले रैकी और फिर चोरी की वारदात अंजाम देते हैं। गैंग सुनसान इलाके में मकानों के बाहर खड़े वाहन, ट्रेक्टर-ट्रॉली मिलने पर साथी के साथ मिलकर चोरी करके ग्रामीण इलाकों में सस्ते दाम में बेच देते है।यह है मामलापीसांगन के मेवाडिया निवासी महावीरसिंह रावत ने रिपोर्ट दी कि 11 जुलाई शाम 6 बजे उसने ट्रेक्टर-ट्रॉली को मेवाडिया रोड पीसांगन पेट्रोल पम्प के पास खड़ा किया। सुबह देखने पर ट्रेक्टर व ट्रॉली नहीं मिली। अज्ञात चोर रात को ट्रेक्टर-ट्रॉली चोरी कर ले गए। पुलिस ने चोरी की रिपोर्ट पर मुकदमा दर्ज कर लिया।