17 अप्रैल 2026,

शुक्रवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

अजमेर

Rajasthan News: फर्जी महिला डॉक्टर बनकर जिला अस्पताल में घुसी, राउंड लेने लगी; ऐसे खुली पोल

Rajasthan News: जिला चिकित्सालय में एक महिला फर्जी डॉक्टर बनकर गायनिक वार्ड में पहुंच गई और राउंड लेने लगी। जानिए कैसे खुली पोल-

2 min read
Google source verification

अजमेर

image

Santosh Trivedi

image

भगवतदयाल सिंह

Apr 17, 2026

lady doctor

प्रतीकात्मक तस्वीर

Rajasthan News: ब्यावर (अजमेर)। राजकीय अमृतकौर जिला चिकित्सालय में एक महिला फर्जी डॉक्टर बनकर गायनिक वार्ड में पहुंच गई और राउंड लेने लगी। महिला अपने साथ एक गार्ड को भी लेकर आई थी और वार्ड में स्टाफ को निर्देश देते हुए डॉक्टर होने का रौब झाड़ती रही। घटना का खुलासा उस समय हुआ जब वार्ड में मौजूद स्त्री रोग विशेषज्ञ आशा देवड़ा को इसका पता लगा। उन्होंने टोका व पीएमओ कार्यालय चलने की बात कही तो वह भाग छूटी। अस्पताल प्रशासन ने शहर पुलिस थाना को शिकायत दी है।

स्टाफ को व्यवस्था सुधारने के आदेश भी दिए

जानकारी के अनुसार एक महिला बोलेरो कार से राजकीय अमृतकौर चिकित्सालय के मदर-चाइल्ड विंग तक पहुंची। अस्पताल परिसर में प्रवेश करते ही उसने गार्ड को निर्देश दिए और वार्ड का राउंड करवाने को कहा। गार्ड को साथ लेकर वह वार्ड का राउंड करने पहुंच गई। वार्ड में पहुंचकर स्टाफ को व्यवस्था सुधारने के आदेश भी दिए। कुछ समय तक स्टाफ भी उसके व्यवहार से भ्रमित रहा।

ऐसे खुली पोल

जब फर्जी महिला डॉक्टर अस्पताल पहुंची। उस समय स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉ. आशा देवडा वहां मौजूद थी। जब स्टाफ ने उन्हें यह जानकारी दी तो उन्होंने जाकर उस महिला को टोका। एक बारगी तो वह रौब दिखाने लगी। जब ज्वाइनिंग करने के बारे में जानकारी पूछी तो वह बोली कि अभी तक आपके पास मेरा ज्वाइनिंग लेटर नहीं पहुंचा। इसके बाद उन्हें पीएमओ कार्यालय चलने को कहा तो पोल खुलने के डर से फर्जी महिला चिकित्सक वार्ड से चलती बनी।

शहर थाना को भेजी शिकायत

मामले को गंभीरता से लेते हुए अस्पताल प्रशासन ने शहर पुलिस थाने को शिकायत भेजी है। पीएमओ एस.एस. चौहान ने बताया कि घटना की जानकारी पुलिस को दे दी गई है और सुरक्षा व्यवस्था को सख्त करने के निर्देश दिए गए हैं। गार्डों को वार्ड में अनावश्यक भीड़ नहीं होने देने और व्यवस्था बनाए रखने के निर्देश दिए गए हैं।

ब्यावर का राजकीय अमृतकौर जिला चिकित्सालय क्षेत्र का प्रमुख सरकारी अस्पताल है, जहां आसपास के गांवों और शहरों से बड़ी संख्या में मरीज इलाज के लिए पहुंचते हैं। अस्पताल में सामान्य बीमारियों से लेकर आपातकालीन सेवाएं उपलब्ध हैं। यहां विशेषज्ञ डॉक्टरों की टीम मरीजों को बेहतर उपचार देने का प्रयास करती है।

ये भी पढ़ें

Rajasthan Roadways: शेखावाटी के लिए खुशखबरी, इस जिले के 3 रूटों पर दौड़ेगी ग्रामीण रूट की राजस्थान रोडवेज बस
सीकर
Rajasthan Roadways

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

17 Apr 2026 02:12 pm

Hindi News / Rajasthan / Ajmer / Rajasthan News: फर्जी महिला डॉक्टर बनकर जिला अस्पताल में घुसी, राउंड लेने लगी; ऐसे खुली पोल

बड़ी खबरें

View All

अजमेर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

Good News : आजादी के बाद पहली बार 'लाइट्स ऑन', राजस्थान के इस शहर के लोगों को मिली 'अंधेरे' से निजात

Street Lights- Demo Pic
अजमेर

राजस्थान में BJP नेता को जान से मारने की धमकी, गैंगस्टर गोदारा गैंग का गुर्गा बताते हुए बोला- रमेश रूलानिया जैसा हश्र होगा

Ajmer BJP leader and liquor trader Jitendra Rangwani gets 2 crore extortion threat from Rohit Godara gang member
अजमेर

विधानसभा अध्यक्ष ने जताई चिंता, अजमेर दरगाह के आसपास बांग्लादेशी घुसपैठियों और रोहिंग्याओं की संभावना

अजमेर

Bangladeshi Arrested: राजस्थान STF की बड़ी कार्रवाई; अजमेर दरगाह क्षेत्र से बांग्लादेशी नागरिक गिरफ्तार

Bangladeshi Man arrest
अजमेर

CBSE 10th Result 2026: सीबीएसई ने 10वीं का रिजल्ट जारी किया, बेटियां अव्वल, अजमेर रीजन टॉप-10 में नीचे खिसका

CBSE class 10 result 2026, Ajmer region CBSE result, CBSE 10th result Rajasthan, girls outperform CBSE results, Ajmer region ranking drop, CBSE result percentage Ajmer, CBSE board exam result update, class 10 result analysis Rajasthan, CBSE merit list not released, DigiLocker marksheet CBSE, CBSE compartment exam May, Rajasthan education news CBSE, Ajmer CBSE performance drop, CBSE student statistics Ajmer, board exam result India
अजमेर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.