Rajasthan News: फर्जी महिला डॉक्टर बनकर जिला अस्पताल में घुसी, राउंड लेने लगी; ऐसे खुली पोल

Rajasthan News: ब्यावर (अजमेर)। राजकीय अमृतकौर जिला चिकित्सालय में एक महिला फर्जी डॉक्टर बनकर गायनिक वार्ड में पहुंच गई और राउंड लेने लगी। महिला अपने साथ एक गार्ड को भी लेकर आई थी और वार्ड में स्टाफ को निर्देश देते हुए डॉक्टर होने का रौब झाड़ती रही। घटना का खुलासा उस समय हुआ जब वार्ड में मौजूद स्त्री रोग विशेषज्ञ आशा देवड़ा को इसका पता लगा। उन्होंने टोका व पीएमओ कार्यालय चलने की बात कही तो वह भाग छूटी। अस्पताल प्रशासन ने शहर पुलिस थाना को शिकायत दी है।