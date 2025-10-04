Rajasthan Crime-प्रॉपर्टी व्यवसायी की कार का शीशा तोड़कर 9.80 लाख रुपए चुराए

पुलिस के अनुसार माकड़वाली रोड पंचशील नगर 1377/54 निवासी विक्रांत(40) पुत्र प्रेमप्रकाश जैन ने रिपोर्ट दी कि शुक्रवार दोपहर वह होटल एनबीसी में बैठा था। तभी पत्नी प्रिया जैन का कॉल आया कि वह एसबीआई मैनब्रांच में आई है लेकिन उसकी गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही। वह अपनी कार से एसबीआई पहुंचा। उसने पत्नी से बैंक आने का कारण पूछा तो उन्होंने बताया कि उसको पुरानी मण्डी ज्वैलरी की दुकान पर जाना था। इसलिए पैसे निकालने के लिए बैंक आई थी। उसने पत्नी की गाड़ी स्टार्ट कर दी। तब उसकी पत्नी ने कहा कि उसने आईसीआईसीआई बैंक से ढाई लाख रुपए और एसबीआई से 5.60 लाख रुपए विड्रोल किए हैं। वहीं एक लाख 70 हजार रुपए उसके पास नकद है। जोकि अपनी गाड़ी में लेकर आई है। उसकी पत्नी को रकम पुरानी मंडी में ज्वैलरी की दुकान पर देनी थी। प्रिया ने 9 लाख 80 हजार रुपए एक थैली में डालकर उसको ज्वैलर्स के यहां देने के लिए दे दिए। यह रकम उसने अपनी कार में रख दी। रकम देने के बाद उसकी पत्नी प्रिया घर के लिए निकल गई। वह भी अपनी कार से एसबीआई मैन ब्रांच से निकल गया।