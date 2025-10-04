Rajasthan Crime-प्रॉपर्टी व्यवसायी की कार का शीशा तोड़कर 9.80 लाख रुपए चुराए

अभय कमांड सेंटर से सीसीटीवी कैमरे देखकर आए विक्रांत जैन। पत्रिका
अजमेर(Ajmer News). सूचना केन्द्र चौराहा के पास शुक्रवार दोपहर प्रॉपर्टी व्यवसायी की कार का शीशा तोड़कर बाइक सवार 9.80 लाख रुपए की नकदी चुरा ले गया। पीडि़त रकम पुरानी मंडी ज्वैलर को देने जा रहा था। बाइक सवार ने रैकी करके वारदात अंजाम दी। आरोपी सीसीटीवी फुटेज में नजर आया। कोतवाली थाना पुलिस ने मुकदमा दर्जकर अनुसंधान शुरू कर दिया।
पुलिस के अनुसार माकड़वाली रोड पंचशील नगर 1377/54 निवासी विक्रांत(40) पुत्र प्रेमप्रकाश जैन ने रिपोर्ट दी कि शुक्रवार दोपहर वह होटल एनबीसी में बैठा था। तभी पत्नी प्रिया जैन का कॉल आया कि वह एसबीआई मैनब्रांच में आई है लेकिन उसकी गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही। वह अपनी कार से एसबीआई पहुंचा। उसने पत्नी से बैंक आने का कारण पूछा तो उन्होंने बताया कि उसको पुरानी मण्डी ज्वैलरी की दुकान पर जाना था। इसलिए पैसे निकालने के लिए बैंक आई थी। उसने पत्नी की गाड़ी स्टार्ट कर दी। तब उसकी पत्नी ने कहा कि उसने आईसीआईसीआई बैंक से ढाई लाख रुपए और एसबीआई से 5.60 लाख रुपए विड्रोल किए हैं। वहीं एक लाख 70 हजार रुपए उसके पास नकद है। जोकि अपनी गाड़ी में लेकर आई है। उसकी पत्नी को रकम पुरानी मंडी में ज्वैलरी की दुकान पर देनी थी। प्रिया ने 9 लाख 80 हजार रुपए एक थैली में डालकर उसको ज्वैलर्स के यहां देने के लिए दे दिए। यह रकम उसने अपनी कार में रख दी। रकम देने के बाद उसकी पत्नी प्रिया घर के लिए निकल गई। वह भी अपनी कार से एसबीआई मैन ब्रांच से निकल गया।
विक्रांत ने बताया कि पुरानी मंडी जाते समय रास्ते में सूचना केन्द्र चौराहा के पास एचडीएफसी बैंक जाने के लिए कार साइड में खड़ी कर दी। पत्नी के दिए थैली में रखे 9 लाख 80 हजार रुपए कार में बगल की सीट पर छोड़ एटीएम बूथ में चला गया। दस मिनट बाद लौटने पर देखा तो कार की बाईं तरफ के गेट का शीशा टूटा मिला। अज्ञात चोर शीशा तोड़कर 9 लाख 80 हजार रुपए चोरी कर ले गया। कार से नकदी चोरी की सूचना मिलते ही कोतवाली थानाप्रभारी धर्मवीर सिंह जाप्ते के साथ मौके पर पहुंचे। पुलिस ने आसपास व अभय कमांड सेंटर के सीसीटीवी कैमरे की फुटेज खंगाली। सीसीटीवी फुटेज में वारदात अंजाम देकर भाग रहा बाइक सवार नजर आया। पुलिस पीडि़त विक्रांत जैन की रिपोर्ट पर चोरी का मुकदमा दर्जकर उसकी तलाश में जुटी है।
पड़ताल में सामने आया कि विक्रांत के ससुर विजय जैन कुछ दिन पहले ही राजकीय सेवा से सेवानिवृत्त हुए है। विजय जैन ने सोने के बढ़ते दामों के मद्देनजर बेटी प्रिया जैन को सोना खरीदने की सलाह दी। प्रिया अपने पिता विजय जैन से मिली रकम लेकर ज्वैलर्स को देने जा रही थी लेकिन बैंक के बाहर निकलने के दौरान कार खराब होने पर पति विक्रांत जैन को बुलाया था।
जानकारी अनुसार चोरी की वारदात अंजाम देने वाला बाइक सवार प्रिया के पीछे करीब डेढ़ घंटे से घूम रहा था। रकम दूसरी कार में ट्रांसफर होने पर वह विक्रांत के पीछे एसबीआई मुख्य ब्रांच से ही लग गया। यहां सूचना केन्द्र के पास कचरा डिपो के नजदीक विक्रांत ने कार को दूसरी कार की बगल में खड़ा किया। बाइक सवार विक्रांत के बैंक में दाखिल होते ही पलक झपकते ही दोनों कार के बीच खड़ा होकर शीशा तोड़ थैली उठाकर चलता बना।
वारदात के बाद कोतवाली थानाप्रभारी धर्मवीर सिंह, प्रॉपर्टी व्यवसायी विक्रांत, प्रिया व विजय जैन के साथ अभय कमांड सेंटर पहुंचे। जहां सीसीटीवी फुटेज देखने पर कार का शीशा तोड़कर नकदी चुराने वाला संदिग्ध बाइक सवार नजर आया। पुलिस बाइक चोर की सरगर्मी से तलाश में जुटी है।
पीडि़त की शिकायत पर कार से नकदी चोरी का मुकदमा दर्ज किया है। सीसीटीवी फुटेज में सामने आया कि बाइक सवार बैंक से पीछा कर रहा था। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर बाइक सवार की तलाश की जा रही है।
-धर्मवीर सिंह, थानाप्रभारी, सदर कोतवाली
