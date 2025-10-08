Rajasthan: RAS-2024 का मुख्य परीक्षा का परिणाम जारी, साक्षात्कार कार्यक्रम जल्द होगा जारी

अजमेर। राजस्थान लोक सेवा आयोग ने गुरुवार को राजस्थान राज्य एवं अधीनस्थ सेवाएं संयुक्त प्रतियोगी (मुख्य) परीक्षा-2024 का परिणाम जारी कर दिया। आयोग ने 2461 अभ्यर्थियों को साक्षात्कार के लिए पात्र घोषित किया है। सामान्य, ईडब्ल्यूएस जनरल और ओबीसी जनरल वर्ग की कट ऑफ बराबर यानी 208 रही है। आयोग साक्षात्कार कार्यक्रम शीघ्र घोषित करेगा।