Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Jaipur SMS Fire

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

अजमेर

Rajasthan: RAS-2024 का मुख्य परीक्षा का परिणाम जारी, साक्षात्कार कार्यक्रम जल्द होगा जारी

RAS Mains Result 2024 : राजस्थान लोक सेवा आयोग ने गुरुवार को राजस्थान राज्य एवं अधीनस्थ सेवाएं संयुक्त प्रतियोगी (मुख्य) परीक्षा-2024 का परिणाम जारी कर दिया।

less than 1 minute read

अजमेर

image

kamlesh sharma

Oct 08, 2025

rpsc

फोटो पत्रिका नेटवर्क

अजमेर। राजस्थान लोक सेवा आयोग ने गुरुवार को राजस्थान राज्य एवं अधीनस्थ सेवाएं संयुक्त प्रतियोगी (मुख्य) परीक्षा-2024 का परिणाम जारी कर दिया। आयोग ने 2461 अभ्यर्थियों को साक्षात्कार के लिए पात्र घोषित किया है। सामान्य, ईडब्ल्यूएस जनरल और ओबीसी जनरल वर्ग की कट ऑफ बराबर यानी 208 रही है। आयोग साक्षात्कार कार्यक्रम शीघ्र घोषित करेगा।

सचिव रामनिवास मेहता ने बताया कि आरएएस के 1096 पदों के लिए आयोग ने 17 और 18 जून को आरएएस मुख्य परीक्षा कराई थी। इसके लिए 18 हजार अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल हुए। आयोग ने 2461 अभ्यर्थियों को साक्षात्कार के लिए पात्र घोषित किया है।

दो अभ्यर्थियों का परिणाम राजस्थान हाईकोर्ट के अंतिम निर्णय के अध्यधीन रहेगा। 11 अभ्यर्थियों के परिणाम प्रशासनिक कारणों से रोके गए हैं। 25 अभ्यर्थी कैटेगेरी चेंज के कारण मुख्य परीक्षा के लिए पात्र नहीं थे। इनका परिणाम रद्द किया गया है।

यों चला अब तक का सफर

फैक्ट फाइल

1096 है कुल पदों की संख्या

2 फरवरी 2025 को हुई थी प्रारंभिक परीक्षा

3 लाख 75 हजार 665 अभ्यर्थी हुए थे शामिल

20 फरवरी 2025 को जारी किया था प्री-परीक्षा परिणाम

17-18 जून को कराई गई आरएएस मेंस परीक्षा

21539 अभ्यर्थी आरएएस मेंस के लिए सफल घोषित

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

08 Oct 2025 09:47 pm

Published on:

08 Oct 2025 09:39 pm

Hindi News / Rajasthan / Ajmer / Rajasthan: RAS-2024 का मुख्य परीक्षा का परिणाम जारी, साक्षात्कार कार्यक्रम जल्द होगा जारी

बड़ी खबरें

View All

अजमेर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

Ajmer News: पत्नी से मिलने की खुशी के बीच दर्दनाक हादसा, ट्रेन में चढ़ते हुए गिरा पति, कट गया एक पैर

train accident in Ajmer
अजमेर

अजमेर में जटिल ऑपरेशन : गर्दन के पीछे नस में चीरा लगाकर की सर्जरी, छह स्क्रू लगाकर किया फिक्स

अजमेर

Ajmer News: थार का वार…हवा से मरुस्थल ने अजमेर-पुष्कर तक पैर पसारे

अजमेर

Ajmer Crime: आटे- साटे में हुई शादी, ससुराल भेजने की बात पर बवाल; चले लाठी-डंडे, 2 महिलाओं की मौत

अजमेर

केंद्रीय पर्यवेक्षक के सामने अजमेर कांग्रेस में बवाल, RTDC के पूर्व चेयरमैन को बताया ‘दलाल’; लगे विवादित पोस्टर

Dharmendra Rathore
अजमेर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.