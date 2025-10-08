Rajasthan: RAS-2024 का मुख्य परीक्षा का परिणाम जारी, साक्षात्कार कार्यक्रम जल्द होगा जारी

फोटो पत्रिका नेटवर्क
अजमेर। राजस्थान लोक सेवा आयोग ने गुरुवार को राजस्थान राज्य एवं अधीनस्थ सेवाएं संयुक्त प्रतियोगी (मुख्य) परीक्षा-2024 का परिणाम जारी कर दिया। आयोग ने 2461 अभ्यर्थियों को साक्षात्कार के लिए पात्र घोषित किया है। सामान्य, ईडब्ल्यूएस जनरल और ओबीसी जनरल वर्ग की कट ऑफ बराबर यानी 208 रही है। आयोग साक्षात्कार कार्यक्रम शीघ्र घोषित करेगा।
सचिव रामनिवास मेहता ने बताया कि आरएएस के 1096 पदों के लिए आयोग ने 17 और 18 जून को आरएएस मुख्य परीक्षा कराई थी। इसके लिए 18 हजार अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल हुए। आयोग ने 2461 अभ्यर्थियों को साक्षात्कार के लिए पात्र घोषित किया है।
दो अभ्यर्थियों का परिणाम राजस्थान हाईकोर्ट के अंतिम निर्णय के अध्यधीन रहेगा। 11 अभ्यर्थियों के परिणाम प्रशासनिक कारणों से रोके गए हैं। 25 अभ्यर्थी कैटेगेरी चेंज के कारण मुख्य परीक्षा के लिए पात्र नहीं थे। इनका परिणाम रद्द किया गया है।
फैक्ट फाइल
1096 है कुल पदों की संख्या
2 फरवरी 2025 को हुई थी प्रारंभिक परीक्षा
3 लाख 75 हजार 665 अभ्यर्थी हुए थे शामिल
20 फरवरी 2025 को जारी किया था प्री-परीक्षा परिणाम
17-18 जून को कराई गई आरएएस मेंस परीक्षा
21539 अभ्यर्थी आरएएस मेंस के लिए सफल घोषित
बड़ी खबरेंView All
अजमेर
राजस्थान न्यूज़
ट्रेंडिंग