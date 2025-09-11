राजस्थान को अगले माह मिलेंगे 972 RAS और अधीनस्थ सेवा के अधिकारी! इंटरव्यू की तारीख जारी

Rajasthan Got 972 New RAS: राजस्थान लोक सेवा आयोग के तत्वावधान में राजस्थान राज्य एवं अधीनस्थ सेवाएं, 2023 के अंतिम चरण के साक्षात्कार 24 सितम्बर से प्रारंभ होंगे। साक्षात्कार 14 अक्टूबर तक चलेंगे। संभवत: इसी दिन परिणाम जारी किया जाएगा। इसके साथ ही राज्य को 972 नए अफसर मिलेंगे। इसमें राज्य सेवाओं में 491 एवं अधीनस्थ सेवाओं 481 पद हैं।