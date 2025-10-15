RAS 2023 का अंतिम परिणाम जारी, अजमेर के कुशल चौधरी ने किया टॉप, देखें टॉपर्स की सूची

फोटो पत्रिका नेटवर्क
अजमेर। राजस्थान लोक सेवा आयोग की आरएएस 2023 भर्ती प्रक्रिया पूरी हो गई। बुधवार रात आयोग ने अंतिम परिणाम जारी कर दिया। अजमेर के कुशल चौधरी ने राज्य में टॉप किया है। परिणाम राजस्थान हाईकोर्ट में दायर याचिका के अध्यधीन रहेगा। वरीयता सूची में 8 पुरुषों ने दबदबा कायम किया है।
सचिव रामनिवास मेहता ने बताया कि आरएएस मुख्य परीक्षा में 2 हजार 168 अभ्यर्थियों को साक्षात्कार के लिए सफल घोषित किया गया था। पहले चरण के साक्षात्कार 21 अप्रेल से शुरू हुए थे। लगातार छह माह तक नौ चरण में साक्षात्कार कराए गए। प्रक्रिया पूरी होने और तकनीकी परीक्षण के बाद अध्यक्ष उत्कल रंजन साहू और फुल कमीशन की मंजूरी के बाद नतीजा जारी किया गया है। 12 अभ्यर्थियों के परिणाम राजस्थान हाईकोर्ट में दायर याचिका के अध्यधीन सील्ड कवर रहेंगे।
कुशल चौधरी (1101713) अजमेर
अंकिता पाराशर (1100141) अजमेर
परमेश्वर चौधरी (1100217) अजमेर
रंजन कुमार शर्मा (1107777) झुंझुनूं
विक्रम सिंह खीरिया (1100722) नागौर
राशि कुमावत (1103935) जयपुर
अंजनी कुमार (1100038) नागौर
प्रदीप सहारण (1104648) हनुमानगढ़
कमल चौधरी (1102391) नागौर
विकाश सियाग (1107457) बीकानेर
आरएएस 2023 की भर्ती प्रकिया 27 माह में पूरी हुई है। इस दौरान आयोग में संजय कुमार श्रोत्रिय और के.सी.मीणा अध्यक्ष रहे। तीसरे अध्यक्ष यू.आर. साहू ने प्रक्रिया पूरी कर परिणाम को अंजाम तक पहुंचाया। आयोग ने आरएएस 2018 और 2021 भर्ती की तरह टॉप टेन अभ्यर्थियों के प्राप्तांक जारी नहीं किए हैं। जबकि 2016 की भर्ती में प्राप्तांक जारी किए गए थे।
बड़ी खबरेंView All
अजमेर
राजस्थान न्यूज़
ट्रेंडिंग