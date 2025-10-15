RAS 2023 का अंतिम परिणाम जारी, अजमेर के कुशल चौधरी ने किया टॉप, देखें टॉपर्स की सूची

सचिव रामनिवास मेहता ने बताया कि आरएएस मुख्य परीक्षा में 2 हजार 168 अभ्यर्थियों को साक्षात्कार के लिए सफल घोषित किया गया था। पहले चरण के साक्षात्कार 21 अप्रेल से शुरू हुए थे। लगातार छह माह तक नौ चरण में साक्षात्कार कराए गए। प्रक्रिया पूरी होने और तकनीकी परीक्षण के बाद अध्यक्ष उत्कल रंजन साहू और फुल कमीशन की मंजूरी के बाद नतीजा जारी किया गया है। 12 अभ्यर्थियों के परिणाम राजस्थान हाईकोर्ट में दायर याचिका के अध्यधीन सील्ड कवर रहेंगे।