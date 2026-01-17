17 जनवरी 2026,

शनिवार

अजमेर

Ras Result: राजस्थान को कब तक मिलेंगे 1096 नए आरएएस-अधीनस्थ अधिकारी?

Ras Bharti: 2010-11 की भर्ती को छोड़कर कोई भी एक साल की अवधि में पूरी नहीं हुई है। हालांकि 2023 और 2024 की परीक्षा तिथियों और कार्यक्रम में आरपीएससी ने कोई बदलाव नहीं किया।

less than 1 minute read
Google source verification

अजमेर

image

Santosh Trivedi

Jan 17, 2026

RPSC

फोटो-पत्रिका

अजमेर। राज्य सरकार को आरएएस-2024 के तहत 1096 प्रशासनिक-अधीनस्थ अधिकारी मार्च-अप्रेल या इसके बाद मिलेंगे। 2461 अभ्यर्थियों के साक्षात्कार पूरे होते ही परिणाम जारी किया जाएगा।

आयोग विभिन्न भर्तियों के अलावा राज्य की सबसे प्रतिष्ठित आरएएस भर्ती कराता है। साल 2024 की आरएएस और अधीनस्थ सेवा भर्ती प्रक्रिया जारी है। पिछले साल फरवरी में प्रारंभिक और जून में मेंस परीक्षा कराने के बाद अब आयोग अभ्यर्थियों के साक्षात्कार करा रहा है।

वैसे साल 2010-11 की भर्ती को छोड़कर कोई भी एक साल की अवधि में पूरी नहीं हुई है। हालांकि 2023 और 2024 की परीक्षा तिथियों और कार्यक्रम में आरपीएससी ने कोई बदलाव नहीं किया।

Ras Bharti: 2024 भर्ती की टाइम लाइन

  • 2 सितम्बर को जारी हुई 733 पदों की अधिसूचना
  • 17 फरवरी को संशोधित अधिसूचना में हुए 1096 पद
  • 19 सितम्बर से 18 अक्टूबर 2024 तक आवेदन
  • 2 फरवरी 2025 को कराई प्री-परीक्षा
  • 20 फरवरी को निकला प्री-परीक्षा परिणाम
  • 17-18 जून को हुई आरएएस मेंस
  • 8 अक्टूबर को निकला मेंस परीक्षा का परिणाम
  • 1 दिसम्बर 2025 से शुरु कराए साक्षात्कार

लग रहे औसतन दो साल…

2010-11 की आरएएस भर्ती रेकार्ड एक साल में पूरी कराई थी। इसके बाद 2013, 2016, 2018, 2021 और 2023 तक की आरएएस भर्तियों को पूरा करने में औसतन दो से तीन साल लगे हैं। इनके पीछे अदालतों में दायर हुई याचिकाएं, सरकार और आयोग पर परीक्षा तिथियों में बदलाव सहित अन्य कारण जिम्मेदार रहे हैं।

फैक्ट फाइल (आरएएस 2024)

  • 6 लाख 75 हजार 80 अभ्यर्थी पंजीकृत
  • 3 लाख 75 हजार 665 अभ्यर्थी बैठे प्री-परीक्षा में
  • 21 हजार 539 अभ्यर्थी मेंस परीक्षा के लिए पास
  • 2461 अभ्यर्थी साक्षात्कार के पात्र घोषित

खबर शेयर करें:

Updated on:

17 Jan 2026 02:23 pm

Published on:

17 Jan 2026 02:21 pm

Hindi News / Rajasthan / Ajmer / Ras Result: राजस्थान को कब तक मिलेंगे 1096 नए आरएएस-अधीनस्थ अधिकारी?

बड़ी खबरें

अजमेर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

