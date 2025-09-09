Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

एशिया कप 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

अजमेर

2nd Grade Exam: क्या खुला था प्रश्नपत्र का पैकेट? RPSC ने दिया ये जवाब; अभ्यर्थी को भी बुलाया

RPSC 2nd Grade Exam: जोधपुर के परीक्षा केंद्र में प्रश्न पत्र की सील खुली होने के मामले में आरपीएससी अध्यक्ष यूआर साहू ने अजमेर में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। जानिए क्या कुछ कहा?

अजमेर

Anil Prajapat

Sep 09, 2025

RPSC
कैसे पैक होता है पेपर? यह बताते आरपीएससी अधिकारी। फोटो: सोशल

अजमेर। राजस्थान लोक सेवा आयोग (आरपीएससी) की ओर से रविवार को हुई वरिष्ठ अध्यापक भर्ती परीक्षा 2024 (माध्यमिक शिक्षा विभाग) के तहत जोधपुर में खेतेश्वर सीनियर सैकण्डरी स्कूल परीक्षा केंद्र में प्रश्न पत्र की प्लास्टिक की थैली की सील खुली होने के मामले में आरपीएससी अध्यक्ष यू.आर. साहू ने अजमेर में प्रेस कॉन्फ्रेंस की।

साहू ने कहा कि अभ्यर्थी ने प्रश्न-पत्र का पैकेट खुला होने की अफवाह परीक्षा कक्ष में फैलाई थी। इस संबंध में जोधपुर के परीक्षा समन्वयक व अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट उदयभानु चारण से तथ्यात्मक रिपोर्ट मिली।

ड्रेस कोड नियमों के तहत रोका था

इसमें यह सामने आया कि अफवाह फैलाने वाला अभ्यर्थी बाड़मेर की गुढ़ामलानी तहसील का है। इस अभ्यर्थी को पूरी आस्तीन की शर्ट पहनने के कारण ड्रेस कोड नियमों के तहत रोका गया था। इसी बात से नाराज होकर उसने यह झूठा प्रचार किया था, जबकि वास्तविकता यह थी कि प्रश्न-पत्र का पैकेट स्वयं शिकायतकर्ता अभ्यर्थी सहित दो अन्य परीक्षार्थियों के सामने हस्ताक्षर करवाने के बाद ही खोला गया था।

अभ्यर्थी को नोटिस जारी

अफवाह फैलाने वाले इस अभ्यर्थी को आयोग द्वारा व्यक्तिगत सुनवाई के लिए उपस्थित होने का नोटिस जारी किया गया है। इससे यह स्पष्ट हो सकेगा कि अभ्यर्थी ने किस उद्देश्य से इस प्रकार की अफवाह को फैलाई थी।

प्रश्न पत्र की 7 लेयर सुरक्षा

आरपीएससी अध्यक्ष साहू ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में प्रश्न पत्र की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर डेमाे दिया। उन्होंने कहा कि वर्ष 2023 से सात लेयर सुरक्षा उपायों के साथ मेटल बॉक्स में प्रश्न पत्र भेजे जाते हैं। दो परीक्षार्थी सहित नौ व्यक्ति वीडियोग्राफी व सुरक्षा की पुष्टि करते हैं। समस्त प्रक्रिया का चरणबद्ध कार्यवाही विवरण निर्धारित प्रपत्र में दर्ज किया जाता है।

यह था मामला

रविवार को जोधपुर में खेतेश्वर स्कूल में बनाए गए परीक्षा केंद्र में प्रथम पारी में सामान्य ज्ञान के पर्चे के दौरान तीन-चार अभ्यर्थियों को प्रश्न पत्र की सील खुली हुई मिली थी। अभ्यर्थियों ने कक्ष में ही हंगामा किया लेकिन समझाइश और जांच करने का आश्वासन देने के बाद अभ्यर्थियों ने परीक्षा दी। परीक्षा समाप्त होने के बाद दोपहर 12 बजे परीक्षा केंद्र के बाहर अभ्यर्थियों ने हंगामा करके प्रश्न पत्र की सील टूटी हुई होने और शिकायत करने पर अधिकारी द्वारा नकल के केस में फंसाने की धमकी देने का आरोप लगाया था। करीब एक घंटे तक अभ्यर्थियों ने हंगामा किया था।

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

rajasthan news

rajasthan news in hindi

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

09 Sept 2025 07:55 am

Hindi News / Rajasthan / Ajmer / 2nd Grade Exam: क्या खुला था प्रश्नपत्र का पैकेट? RPSC ने दिया ये जवाब; अभ्यर्थी को भी बुलाया

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.