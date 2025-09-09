2nd Grade Exam: क्या खुला था प्रश्नपत्र का पैकेट? RPSC ने दिया ये जवाब; अभ्यर्थी को भी बुलाया

रविवार को जोधपुर में खेतेश्वर स्कूल में बनाए गए परीक्षा केंद्र में प्रथम पारी में सामान्य ज्ञान के पर्चे के दौरान तीन-चार अभ्यर्थियों को प्रश्न पत्र की सील खुली हुई मिली थी। अभ्यर्थियों ने कक्ष में ही हंगामा किया लेकिन समझाइश और जांच करने का आश्वासन देने के बाद अभ्यर्थियों ने परीक्षा दी। परीक्षा समाप्त होने के बाद दोपहर 12 बजे परीक्षा केंद्र के बाहर अभ्यर्थियों ने हंगामा करके प्रश्न पत्र की सील टूटी हुई होने और शिकायत करने पर अधिकारी द्वारा नकल के केस में फंसाने की धमकी देने का आरोप लगाया था। करीब एक घंटे तक अभ्यर्थियों ने हंगामा किया था।