वरिष्ठ अध्यापक भर्ती: परीक्षा से पहले दुलार ने लिया इम्तिहान, मां को देख मचल उठा बच्चा

वहीं, दूसरी पारी में हिन्दी विषय की परीक्षा दो बजे से पांच बजे तक होनी वाली परीक्षा में 19091 परीक्षार्थी पंजीकृत थे। जिसमें से 13361 परीक्षार्थी उपस्थित रहे। वहीं, 5730 परीक्षार्थी अनुपस्थित रहे। परीक्षा में एक घन्टे तक ही प्रवेश दिया गया जिसमें आज भी कई परीक्षार्थी देरी से आने के कारण परीक्षा से वंचित रह गए।