वरिष्ठ अध्यापक भर्ती: परीक्षा से पहले दुलार ने लिया इम्तिहान, मां को देख मचल उठा बच्चा

भरतपुर। राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमेंर की ओर से 7 से 12 सितम्बर तक होने वाली वरिष्ठ अध्यापक भर्ती परीक्षा दूसरे दिन 68 केन्द्रों पर आयोजित हुई। एक घन्टा पहले परीक्षा में प्रवेश नहीं देने के कारण कई परीक्षा मनुहार करते नजर आए।
परीक्षा में प्रवेश के दौरान बड़ी गहन जांच के बाद प्रवेश दिया गया। इस दौरान आरड़ी गल्र्स कॉलेज परीक्षा केंद्र पर परीक्षा से पहले दुलार ने मां का इम्तिहान ले लिया। दरअसल, मां को केन्द्र के अंदर जाते देख बच्चा मचल उठा और रोने लगा। इस पर उसके पिता ने बच्चे को संभाला।
वरिष्ठ अध्यापक प्रतियोगी परीक्षा की प्रथम पारी में महिला परीक्षार्थी प्रवेश के दौरान कुण्डल,नथ तोडिय़ा, बिछुआ व दुपटटा पहनकर आई जिसे उतवाया गया। इस दौरान उन्हे उतारने में भारी समस्या हुई।
बता दें कि प्रथम पारी में सुबह 9 बजे से 12 बजे तक जीके एण्ड़ एजूकेशनल साईक्लिोजी की परीक्षा में 19091 परीक्षार्थी पंजीकृत थे। जिनमें से 13458 परीक्षार्थियों ने परीक्षा दी और 5633 अनुपस्थित रहे।
वहीं, दूसरी पारी में हिन्दी विषय की परीक्षा दो बजे से पांच बजे तक होनी वाली परीक्षा में 19091 परीक्षार्थी पंजीकृत थे। जिसमें से 13361 परीक्षार्थी उपस्थित रहे। वहीं, 5730 परीक्षार्थी अनुपस्थित रहे। परीक्षा में एक घन्टे तक ही प्रवेश दिया गया जिसमें आज भी कई परीक्षार्थी देरी से आने के कारण परीक्षा से वंचित रह गए।
गौरतलब है कि सोमवार को ग्रुप बी के तहत सामान्य ज्ञान और हिन्दी विषय के पेपर हुए। मंगलवार को सुबह सामान्य ज्ञान और दोपहर की पारी में विज्ञान विषय के पेपर होंगे।