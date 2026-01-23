घर से 3KM दूर मिला अग्निवीर जवान का शव, तीन महीने बाद लौट रहा था भरतपुर, पिता से आखिरी बार कॉल पर हुई थी ये बात

Agniveer Soldier Pushpendra: भरतपुर जिले के चिकसाना थाना क्षेत्र में एक अग्निवीर जवान का शव सड़क किनारे संदिग्ध हालत में मिला है। जवान तीन महीने बाद छुट्टी लेकर घर लौट रहा था, लेकिन घर पहुंचने से पहले ही उसकी मौत हो गई। जवान का शव उसके घर से करीब तीन किलोमीटर की दूरी पर झाड़ियों के पास पड़ा मिला। परिजनों का आरोप है कि किसी अज्ञात वाहन की टक्कर से उसकी जान गई है। मृतक जवान पुष्पेंद्र 3 साल पहले अग्निवीर योजना के तहत सेना में भर्ती हुआ था और वर्तमान में सियाचिन में तैनात था।