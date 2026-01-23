Bharatpur: पिता ने कांपते हाथों से किया 10 साल के बेटे का अंतिम संस्कार, मोबाइल में गेम खेलते समय हुई थी मौत

मृतक शिवा का फाइल फोटो: पत्रिका
भरतपुर के चिकसाना थाना इलाके में एक 10 साल के बच्चे की मौत हो गई। बच्चे के परिजनों ने बताया कि बच्चा घर में अकेला खेल रहा था। घर के सभी लोग बरामदे में बैठे थे। कुछ देर बाद जब वे कमरे में गए तो बच्चा बेड पर बेहोश पड़ा हुआ था। जिसे लेकर तुरंत वे अस्पताल पहुंचे, जहां उसे मृत घोषित कर दिया।
बच्चे के रिश्तेदार नगर निगम के पार्षद श्याम सुंदर गौड़ ने बताया कि घटना देर शाम की है। शिवा (10) निवासी जिरौली गांव, घर के एक कमरे में अकेला मोबाइल में गेम खेल रहा था। शिवा के पिता रवि शंकर, मां, शिवा का बड़ा भाई सूर्यांश (11) और बड़ी बहन जिया (14) घर के बरामदे में बैठे थे। शिवा मोबाइल पर गेम खेल रहा था। बाकी परिवार के लोग आपस में बात कर रहे थे।
कुछ देर बाद शिवा के पिता रवि शंकर करीब 30 मिनट बाद कमरे में गए तो शिवा बेड पर अचेत हालत में पड़ा हुआ था। उसके गले में स्वाफी का फंदा लगा हुआ था। शिवा के पिता ने उसे उठाने की कोशिश की, लेकिन शिवा नहीं उठा तो वे उसे लेकर तुरंत आरबीएम अस्पताल पहुंचे, जहां उसे मृत घोषित कर दिया गया।
जिसके बाद शिवा के परिजन शव को लेकर घर चले गए। उन्होंने शव का पोस्टमार्टम भी नहीं करवाया। देर रात ही शिवा के शव का पिता ने कांपते हाथों से अंतिम संस्कार कर दिया। परिजनों को भी घटना का पता नहीं लग पाया कि शिवा की मौत कैसे हुई। घटना के बाद से शिवा के घर में मातम पसरा हुआ है।
