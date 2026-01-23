Bharatpur: पिता ने कांपते हाथों से किया 10 साल के बेटे का अंतिम संस्कार, मोबाइल में गेम खेलते समय हुई थी मौत

बच्चे के रिश्तेदार नगर निगम के पार्षद श्याम सुंदर गौड़ ने बताया कि घटना देर शाम की है। शिवा (10) निवासी जिरौली गांव, घर के एक कमरे में अकेला मोबाइल में गेम खेल रहा था। शिवा के पिता रवि शंकर, मां, शिवा का बड़ा भाई सूर्यांश (11) और बड़ी बहन जिया (14) घर के बरामदे में बैठे थे। शिवा मोबाइल पर गेम खेल रहा था। बाकी परिवार के लोग आपस में बात कर रहे थे।