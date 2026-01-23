चुनाव में हार का डर… अजमेर जेल में हिस्ट्रीशीटर ने बनाई पूर्व सरपंच की हत्या की प्लानिंग; पढ़ें सीकर के चर्चित हत्याकांड की पूरी कहानी

2015 में पंचायतीराज चुनाव में सरकारी अध्यापक हरदेवाराम मूंड का बेटा संदीप सरपंच बने थे। सरकारी नौकरी लगने पर संदीप ने सरपंच पद से इस्तीफा दे दिया था। ऐसे में उप चुनाव सितंबर महीने में होना प्रस्तावित था। सरदार राव को दमदार प्रत्याशी माना जा रहा था, चुनाव में हार के डर के चलते अध्यापक हरदेवाराम मूंड ने अजमेर जेल में बंद अपने भतीजे हिस्ट्रीशीटर सुभाष बराल से बात कर पूरी प्लानिंग की। बराल ने पंजाब में अपने बदमाश साथियों के जरिए जेल से ही साजिश रचकर शूटरों को लालच देकर इस हत्याकांड को अंजाम दिया था।