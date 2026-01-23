23 जनवरी 2026,

शुक्रवार

भरतपुर

Bharatpur: Mobile में ऐसा क्या दिखा 10 साल के बच्चे की चली गई जान, रहस्यमय हालत में मिला शव, पुलिस ने कब्जे में लिया फोन

Bharatpur News: अगर आपका बच्चा भी ज्यादा मोबाइल देखता है तो ये खबर आपके लिए भी अलर्ट है। बच्चे को मोबाइल फोन पर देने से पहले कई सावधानी बरतना जरूरी है। दरअसल राजस्थान के भरतपुर जिले में दस साल के एक बच्चे की रहस्यमय तरीके से मौत हो गई। उसके गले पर कपड़ा लिपटा मिला। [&hellip;]

भरतपुर

Jayant Sharma

Jan 23, 2026

Boy Watching Mobile AI photo

Bharatpur News: अगर आपका बच्चा भी ज्यादा मोबाइल देखता है तो ये खबर आपके लिए भी अलर्ट है। बच्चे को मोबाइल फोन पर देने से पहले कई सावधानी बरतना जरूरी है। दरअसल राजस्थान के भरतपुर जिले में दस साल के एक बच्चे की रहस्यमय तरीके से मौत हो गई। उसके गले पर कपड़ा लिपटा मिला। उसकी मौत के बाद अब परिजन भी सन्न हैं और मां का रो-रोकर बुरा हाल है। भरतपुर जिले की चिकसाना थाना पुलिस इस मामले की जांच कर रही है। मामला जिरौली गांव में गुरुवार रात करीब दस बजे का है।जांच पड़ताल के लिए फोन को भी पुलिस ने कब्जे में ले लिया है।

कमरे में अकेला गेम खेल रहा था शिवा

परिजनों के अनुसार मृतक बच्चा शिवा गुरुवार रात करीब 10 बजे घर के कमरे में अकेले मोबाइल पर खेल खेल रहा था। उसी समय परिवार के अन्य सदस्य घर के बरामदे में बैठे हुए थे। कुछ देर बाद जब शिवा को आवाज दी गई और कोई जवाब नहीं मिला तो उसके पिता कमरे में गए। वहां का दृश्य देखकर उनके पैरों तले जमीन खिसक गई।

कमरे में मां को मिला अचेत, गले में कपड़ा कसा हुआ था

शिवा कमरे में बिस्तर पर अचेत अवस्था में पड़ा हुआ था और उसके गले में कपड़ा फंदे की तरह लिपटा हुआ मिला। पिता ने तत्काल बच्चे को उठाने की कोशिश की और परिजनों की मदद से उसे भरतपुर के आरबीएम अस्पताल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने जांच के बाद उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस को इसकी सूचना दी गई। पुलिस ने भी जांच पड़ताल शुरू कर दी है। माना जा रहा है कि मौत का कारण पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही पता चल सकेगा।

रिश्तेदारों ने बताया सामान्य लग रहा था, मौत की खबर मिली

परिवार के रिश्तेदार और नगर निगम के पार्षद श्याम सुंदर गौड़ ने बताया कि घटना के समय शिवा बिल्कुल सामान्य और खुश था। किसी तरह के डर, तनाव या परेशानी के कोई संकेत नहीं थे। अचानक कुछ ही मिनटों में ऐसा क्या हुआ, यह परिवार के लिए अब भी एक रहस्य बना हुआ है। बच्चा दिन भर में कई बार फोन देखता था, हालांकि उसके परिजन उसे टोकते थे।

मां का रो-रोकर बुरा हाल, मौत बन गई रहस्य, पीएम रिपोर्ट से खुलासा संभव

सबसे हैरानी की बात यह है कि न तो कमरे से किसी तरह की आवाज आई और न ही किसी ने बच्चे के पास किसी को जाते हुए देखा। मोबाइल पर खेलते.खेलते गले में कपड़ा कैसे फंदे की तरह लिपट गया, यह सवाल सभी को परेशान कर रहा है। घटना के बाद से शिवा की मां का रो-रोकर बुरा हाल है। वह बार.बार बेसुध हो जा रही हैं। पिता और भाई-बहन भी गहरे सदमे में हैं।सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया गया। पुलिस भी इस मामले की हर एगंल से जांच पड़ताल कर रही है।

Published on:

23 Jan 2026 11:48 am

Bharatpur: Mobile में ऐसा क्या दिखा 10 साल के बच्चे की चली गई जान, रहस्यमय हालत में मिला शव, पुलिस ने कब्जे में लिया फोन

भरतपुर

राजस्थान न्यूज़

