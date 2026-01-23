Bharatpur: Mobile में ऐसा क्या दिखा 10 साल के बच्चे की चली गई जान, रहस्यमय हालत में मिला शव, पुलिस ने कब्जे में लिया फोन

Bharatpur News: अगर आपका बच्चा भी ज्यादा मोबाइल देखता है तो ये खबर आपके लिए भी अलर्ट है। बच्चे को मोबाइल फोन पर देने से पहले कई सावधानी बरतना जरूरी है। दरअसल राजस्थान के भरतपुर जिले में दस साल के एक बच्चे की रहस्यमय तरीके से मौत हो गई। उसके गले पर कपड़ा लिपटा मिला। उसकी मौत के बाद अब परिजन भी सन्न हैं और मां का रो-रोकर बुरा हाल है। भरतपुर जिले की चिकसाना थाना पुलिस इस मामले की जांच कर रही है। मामला जिरौली गांव में गुरुवार रात करीब दस बजे का है।जांच पड़ताल के लिए फोन को भी पुलिस ने कब्जे में ले लिया है।