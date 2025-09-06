राजस्थान को CM भजनलाल ने दी बड़ी सौगात, मिली 162 नई बसें; कैंची धाम का सफर भी होगा आसान

जयपुर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने प्रदेशवासियों को 162 नई बसों की सौगात दी। जयपुर के अमर जवान ज्योति पर शनिवार को सीएम भजनलाल ने राजस्थान रोडवेज की नई बसों का शुभारंभ किया।
इस दौरान मुख्यमंत्री ने 2 सुपर लग्जरी और 160 एक्सप्रेस बसों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इससे पहले सीएम भजनलाल शर्मा ने नई बसों की पूजा-अर्चना की। नई बसों से सार्वजनिक परिवहन मजबूत होगा और यात्रियों को बेहतर सुविधा मिलेगी। साथ ही कैंची धाम का सफर भी आसान होगा।
बता दें कि राजस्थान रोडवेज ने 288 बसों की खरीद प्रक्रिया शुरू की थी। जिनमें से अब 160 नई बसें राजस्थान रोडवेज को मिल चुकी है। सबसे ज्यादा 40 बसें जयपुर के वैशाली नगर डिपो को उपलब्ध कराई गई हैं।
वहीं, शाहपुरा-विद्याधर नगर डिपो 22-22 बसें, जयपुर-दौसा को 20-20, अजमेर और अजयमेरू डिपो 7-7 बसें, कोतपूतली, हिंडौनसिटी व सवाईमाधोपुर डिपो को 5-5 बसें आवंटित की गई है।
इसके अलावा जयपुर से कैंचीधाम के लिए 2 सुपर लग्जरी बसें चलेंगी। सीएम भजनलाल ने पूजा अर्चना के बाद सुपर लग्जरी बसों को भी हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। ये बसें एसी, आरामदायक सीटें, वाई-फाई, जीपीएस और पैनिक बटन जैसी सुविधाओं से लैस हैं।
अमर जवान ज्योति पर आयोजित कार्यक्रम के दौरान डिप्टी सीएम डॉ. प्रेमचंद बैरवा, विधायक गोपाल शर्मा, रोडवेज अध्यक्ष शुभ्रा सिंह, सचिव शुची त्यागी, एमडी पुरुषोत्तम शर्मा, जिला कलेक्टर जितेंद्र कुमार सोनी सहित कई अधिकारी मौजूद रहे।