मानसून ने भरी उम्मीदों की झोली: राजस्थान का ये बांध फिर सुर्खियों में, क्या इस बार भी दोहराएगा इतिहास?

पिछले 63 साल की बात करें तो वर्ष 2016 में सर्वाधिक 999 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई। इसके अलावा 1961 में 617, 1973 में 851, 1975 में 824, 1976 में 632, 1977 मेें 665, 1983 में 699, 1990 में 994, 1992 में 819, 1994 में 676, 1997 में 743, 2003 में 594, 2006 में 791, 2010 में 783, 2011 में 676, 2013 में 608, 2015 में 744, 2017 में 840, 2020 में 752, 2022 में 601, 2023 में 787 और 2024 में 692 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई, जो औसत से अधिक थी।