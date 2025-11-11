RPSC: 11 महीने में कराई 161 परीक्षाएं, साल की अंतिम परीक्षा दिसम्बर में

सोमवार शाम हाथीखेड़ा निवासी धर्मेन्द्र जांगिड़ तेज गति में बाइक पर वैशालीनगर जा रहा था। गौरव पथ माहेश्वरी पब्लिक स्कूल के सामने बाइक चलाने के दौरान उसका ध्यान नहीं रहा। उसकी बाइक आगे चल रही ऊंट गाड़ी में पीछे से टकरा गई। ऊंट गाड़ी से बाइक के टकराने पर धर्मेन्द्र अचेत होकर सड़क पर गिर गया। उसी दौरान हरिभाऊ उपाध्याय नगर थानाप्रभारी महावीर प्रसाद शर्मा गश्त पर थे। उन्होंने बाइक सवार को पुलिस जीप से महज 7 मिनट में जेएलएन अस्पताल की आपातकालीन इकाई पहुंचाया। जहां चिकित्सकों ने धर्मेन्द्र के कंधे में गम्भीर चोट बताई।