RPSC: 11 महीने में कराई 161 परीक्षाएं, साल की अंतिम परीक्षा दिसम्बर में

अजमेर. राजस्थान लोक सेवा आयोग अगले वर्ष जनवरी से जुलाई तक 12 हजार 168 पदों के लिए परीक्षाएं कराएगा। इस साल की 162 में से 161 परीक्षाएं हो चुकी हैं। अब कलैंडर में सिर्फ एक परीक्षा बाकी है।
बीते वर्ष दिसम्बर में राजस्थान लोक सेवा आयोग ने 162 परीक्षाओं का भर्ती कैलेंडर जारी किया था। कलैंडर के मुताबिक जनवरी से नवम्बर तक की परीक्षाएं हो चुकी हैं।
दिसम्बर में केवल एक परीक्षा
सहायक आचार्य परीक्षा (कॉलेज शिक्षा विभाग)-2025 की परीक्षा दिसम्बर में होगी। विषयवार पेपर 7 से 20 दिसम्बर तक चलेंगे। इनमें राजस्थान का सामान्य ज्ञान, हिंदी, राजनीति विज्ञान, इतिहास, अंग्रेजी, फिजिक्स, जूलॉजी, म्यूजिक वोकल, संस्कृत, उर्दू, लॉ, केमिस्ट्री, बॉटनी, अर्थशास्त्र, होमसाइंस, गणित,ईएएफएम, फिलॉसफी, टेक्सटाइल डाइंग एंड पेंटिंग, भूगोल, एबीएसटी, सोशोलाॅजी,बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, ड्रॉइंग एंड पेंटिंग, स्टेटिसटिक्स, लोक प्रशासन, पर्शियन, गारमेंट प्रोडक्शन, डांस कथक और साइकोलॉजी के पेपर शामिल हैं। म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट के लिए राजस्थान का सामान्य ज्ञान और ऐच्छिक विषयों के पेपर की परीक्षा तिथि जल्द जारी होगी।
2026 में होंगी यह परीक्षाएं
लेक्चरर प्रतियोगी परीक्षा (9 पद)-11 से 15 जनवरी
डिप्टी कमांडेंट प्रतियोगी परीक्षा (4 पद) -11 जनवरी
कनिष्ठ रसायनज्ञ परीक्षा (13 पद)-1 फरवरी
सहायक विद्युत निरीक्षक परीक्षा (9 पद)-1 फरवरी
सब इंस्पेक्टर/प्लाटून कमांडर (1015 पद) परीक्षा-5 अप्रेल
पशु चिकित्सा अधिकारी (1100 पद), सहायक कृषि अभियंता (281 पद)- 19 अप्रेल
प्राध्यापक एवं कोच (3225 पद)-31 मई से 16 जून
वरिष्ठ अध्यापक (6500 पद)-12 से 18 जुलाई
कनिष्ठ विधि अधिकारी परीक्षा (12 पद)-26-27 जुलाई
सांख्यिकी अधिकारी परीक्षा (113 पद)-8 अगस्त
सांख्यिकी अधिकारी के ऑनलाइन आवेदन 26 तक
अजमेर. राजस्थान लोक सेवा आयोग के तत्वावधान में सांख्यिकी विभाग में 113 सांख्यिकी अधिकारी भर्ती के ऑनलाइन आवेदन जारी हैं। सचिव रामनिवास मेहता ने बताया कि अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन 26 नवम्बर को रात्रि 12 बजे तक आवेदन कर सकेंगे। आयोग ने परीक्षा की स्कीम और अन्य नियम वेबसाइट पर अपलोड किए हैं।
अजमेर. राजस्थान लोक सेवा आयोग ने सहायक आचार्य (कॉलेज शिक्षा विभाग) भर्ती -2023 के तहत राजस्थानी विषय की मुख्य सूची जारी की है। इसमें 6 अभ्यर्थियों को मुख्य सूची में सफल घोषित किया गया है। सचिव रामनिवास मेहता ने बताया कि राजस्थानी विषय की भर्ती के लिए 6 और 7 नवंबर तक साक्षात्कार का आयोजन किया गया था। साक्षात्कार के बाद अभ्यर्थियों को मुख्य सूची में सफल घोषित किया गया है।
साक्षात्कार के लिए सफल घोषित
अजमेर. राजस्थान लोक सेवा आयोग ने सहायक आचार्य (कॉलेज शिक्षा विभाग) भर्ती -2023 के तहत सोशोलॉजी विषय के परिणाम के तहत चार, जूलॉजी विषय के तहत पांच अभ्यर्थियों को अस्थायी रूप से सफल घोषित किया है। अभ्यर्थियों को विस्तृत आवेदन की दो प्रतियां भरकर सभी शैक्षिक, प्रशैक्षिक दस्तावेजों संग साक्षात्कार के दौरान उपस्थिति देनी होगी।
अजमेर.गौरव पथ पर सोमवार शाम को माहेश्वरी पब्लिक स्कूल के पास एक तेज रफ्तार बाइक सवार आगे चल रही ऊंट गाड़ी में पीछे से टकराने सके बाद सड़क पर गिर गया। हरिभाऊ उपाध्याय नगर थानाप्रभारी महावीर प्रसाद शर्मा ने सिर्फ सात मिनट में बाइक सवार को जेएलएन अस्पताल पहुंचाया। गनीमत रही कि बाइक सवार ने हेलमेट लगा रखा था। जिससे उसकी जान बच गई। हालांकि उसके कंधे में गम्भीर चोट आई।
सोमवार शाम हाथीखेड़ा निवासी धर्मेन्द्र जांगिड़ तेज गति में बाइक पर वैशालीनगर जा रहा था। गौरव पथ माहेश्वरी पब्लिक स्कूल के सामने बाइक चलाने के दौरान उसका ध्यान नहीं रहा। उसकी बाइक आगे चल रही ऊंट गाड़ी में पीछे से टकरा गई। ऊंट गाड़ी से बाइक के टकराने पर धर्मेन्द्र अचेत होकर सड़क पर गिर गया। उसी दौरान हरिभाऊ उपाध्याय नगर थानाप्रभारी महावीर प्रसाद शर्मा गश्त पर थे। उन्होंने बाइक सवार को पुलिस जीप से महज 7 मिनट में जेएलएन अस्पताल की आपातकालीन इकाई पहुंचाया। जहां चिकित्सकों ने धर्मेन्द्र के कंधे में गम्भीर चोट बताई।
हेलमेट से बची जान. . .
एसएचओ शर्मा ने बताया कि बाइक सवार धर्मेन्द्र सिंह ने हेलमेट लगा रखा था। जिससे उसके सिर में गम्भीर चोट लगने से बच गई। हालांकि उसके कंधे में चोट आई है। प्रारंभिक पड़ताल में आया कि धर्मेन्द्र बाइक चलाने के दौरान साइड में देखने के दौरान हादसे का शिकार हो गया।
