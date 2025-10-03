शर्मनाक : ड्राई डे पर भी ठेकों से बिकती रही शराब

ड्राई डे पर कलक्ट्रेट के सामने टोडरमल लेन स्थित ठेके पर शराब खरीदता युवक।
अजमेर(Ajmer News). महात्मा गांधी जयंती पर ड्राई डे होेने के बावजूद गुरूवार को दिनभर सरकारी ठेकों से शराब की बिक्री हुई। दुकान में बैठे सेल्समैन शटर व दीवार में बने छेद से शराब की धड़ल्ले से बिक्री करते दिखे। सांझ ढलने के साथ ही शराब के ठेकों के पीछे कतार सी लग गई। आबकारी विभाग और थाना पुलिस इससे अनजान बनी रही।
कलक्ट्रेट के सामने टोडरमल लेन पर स्थित शराब के ठेके के बाहर खड़ा युवक पहले पैसे का कलेक्शन कर रहा था। फिर आवाज देने पर दुकान की दीवार में छेद से साथी सेल्समैन शराब की बोतल थमाता नजर आया।
नसीराबाद रोड नगरा स्थित शराब के ठेके के पीछे संकरी गली में अंधेरे में ग्राहकों की लम्बी कतार लगी थी। बाहर मौजूद सेल्समैन केस और ऑनलाइन भुगतान लेने के बाद शराब की बोतल देता नजर आया। ज्यादा रेट लेने पर ड्राई डे का तर्क दिया।
पुष्कर रोड नवगृह कॉलोनी के ठीक सामने स्थित शराब की दुकान। पियक्कड़ शराब की दुकान के पीछे बने गलियारे में जाते नजर आए। देखने पर सामने आया कि गलियारे में शराब के ठेके का दूसरा रास्ता बना हुआ था। ग्राहक यहां से बेधड़क शराब खरीदते दिखे।
वैशालीनगर में माकड़वाली चौराहा एक मिठाई विक्रेता वाली गली में स्थित शराब के ठेके पर पियक्कड़ों का जमघट लगा नजर आया। शराब के ठेके बाहर खड़ा सेल्समैन पैसा लेने के बाद शराब की बिक्री करते नजर आया। फोटो क्लिक होते ही भीड़ इधर-उधर हो गई।
