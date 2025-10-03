शर्मनाक : ड्राई डे पर भी ठेकों से बिकती रही शराब

अजमेर(Ajmer News). महात्मा गांधी जयंती पर ड्राई डे होेने के बावजूद गुरूवार को दिनभर सरकारी ठेकों से शराब की बिक्री हुई। दुकान में बैठे सेल्समैन शटर व दीवार में बने छेद से शराब की धड़ल्ले से बिक्री करते दिखे। सांझ ढलने के साथ ही शराब के ठेकों के पीछे कतार सी लग गई। आबकारी विभाग और थाना पुलिस इससे अनजान बनी रही।